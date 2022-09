Ex-BVB-Star Witsel stellt irren Rekord in Spanien auf

IMAGO/Colas Buera / PRESSIN

Axel Witsel wechselte im Sommer vom BVB zu Atlético Madrid

Axel Witsel war vier Spielzeiten lang ein wichtiger Baustein im Mittelfeld des BVB. Nachdem sein Vertrag im Sommer dieses Jahres nicht weiter verlängert wurde, verließ er Borussia Dortmund und schloss sich ablösefrei dem spanischen Topteam Atlético Madrid an. Dort ist er innerhalb weniger Wochen unverzichtbar geworden und stellte zuletzt sogar einen neuen Rekord auf.

Nie zuvor hat es ein Neuzugang von Atlético Madrid in seinen ersten acht Pflichtspielen auf mehr Einsatzminuten gebracht als der Ex-Star des BVB. Witsel war in den ersten Monaten in der spanischen Hauptstadt unverzichtbar für Atleti und den argentinischen Startrainer Diego Simeone.

Sechsmal wurde Witsel in der spanischen Meisterschaft aufgestellt, dazu zweimal in der Champions League. Der 33-Jährige stand dabei jeweils in der Startformation der Madrilenen und spielte bis zum Schlusspfiff durch.

720 Einsatzminuten in den ersten acht Begegnungen - mehr geht nicht. Nach Angaben des "kicker" löste er damit Linksverteidiger Reinildo ab, der es als Neuzugang im gleichen Zeitraum auf 653 Einsatzminuten brachte. Übrigens: Ex-Bayern-Star Mario Mandzukic liegt in dieser besonderen Statistik mit 631 Einsatzminuten in den ersten acht Pflichtspielen für Atlético auf Platz drei.

Ex-BVB-Star nur Siebter mit Atlético

Witsel überzeugte Cheftrainer Simeone offenbar von Tag eins an. Dabei wich der belgische Nationalspieler bislang überwiegend auf die Innenverteidiger-Position aus, da mit Stefan Savic und José Gimenez die etatmäßigen Stammkräfte auf dieser Position mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten.

"Meine Position ist die Sechs. Aber wenn ich in der Abwehr spielen soll, mache ich das auch", meinte Witsel zu seiner Situation. Schon beim BVB hatte der gelernte defensive Mittelfeldspieler bisweilen im Abwehrzentrum ausgeholfen.

Bei Atlético Madrid hatte Witsel einen Einjahresvertrag unterzeichnet und rangiert mit seinem neuen Team bislang auf einem mäßigen siebten Tabellenplatz. Zuletzt war er für die belgische Nationalmannschaft in der Nations League im Einsatz.