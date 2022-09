Gespräche laufen: Frankfurt will vereinslosen Verteidiger

Laurent SANSON via www.imago-images.de

Offenbar in Gesprächen mit Eintracht Frankfurt: Enock Kwateng

Der Start in die erste Champions-League-Saison ist Eintracht Frankfurt gelungen. In der Königsklasse stehen die Hessen ebenso ordentlich da wie in der Bundesliga, was auch ein Verdienst der cleveren Kaderplaner ist. Eine Baustelle ist allerdings weiterhin offen: die Rechtsverteidiger-Position. Vor dem Start der heißen Hinrunde-Phase scheint die SGE die Problemzone nun mit einem vereinslosen Profi besetzen zu wollen.

Obwohl das Transferfenster seit dem 1. September geschlossen ist, können Vereine weiterhin Spieler verpflichten, die aktuell bei keinem anderen Klub vertraglich gebunden sind. Wie es scheint, will sich Eintracht Frankfurt diesen Umstand zunutze machen.

Nach Informationen des Portals "FootMercato" führt der Bundesligist derzeit nämlich Gespräche mit dem 25 Jahre alten Rechtsverteidiger Enock Kwateng, der nach dem Abstieg von Girondins Bordeaux noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden hat.

Eintracht Frankfurt hinten rechts mit personellen Sorgen

Der gebürtige Franzose, der sich für eine Nationalmannschaftskarriere in der ghanaischen Auswahl entschieden hat, verfügt über jede Menge Erstliga-Erfahrung: Seit 2015 lief Kwateng in 101 Ligue-1-Partien auf (zwei Tore, zwei Vorlagen).

Zwischenzeitlich hatte sein Ausbildungsverein FC Nantes um eine Rückkehr des verlorenen Sohnes gebuhlt, mittlerweile soll die Eintracht jedoch die besten Karten auf eine Verpflichtung besitzen.

Beim amtierenden Europa-League-Sieger könnte Kwateng den akuten Engpass auf der rechten Außenbahn beheben. Neuzugang Aurélio Buta konnte nach einer Knie-OP noch kein einziges Spiel absolvieren, dahinter steht Coach Oliver Glasner nur noch Routinier Timothy Chandler zur Verfügung. Zuletzt war die Not so groß, dass Spieler sogar positionsfremd aushelfen mussten.

Sollte Kwateng tatsächlich bei der SGE unterschreiben, könnte die Problemzone fürs Erste behoben sein.