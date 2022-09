Hamann zur Kimmich-Debatte: "Hat noch nie anders gespielt"

IMAGO/Markus Fischer

Joshua Kimmich ist Führungsspieler beim FC Bayern

Die Leistungen von Joshua Kimmich waren in den letzten Wochen Gegenstand vieler Diskussionen rund um den FC Bayern. Zwar sind die Bedeutung des Nationalspielers für die Münchner sowie seine fußballerischen Fähigkeiten unbestritten. Beanstandungen gab es aber an seinem Positionsspiel, welches Kritikern zufolge immer wieder vernachlässigt wird und deshalb zu Gegentoren führte. Jetzt äußerte sich auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann in der Debatte.

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" wurde Hamann, der selbst zu seiner aktiven Zeit als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler galt und mit dem FC Liverpool 2005 die Champions League gewann, zum angeblich laschen Positionsspiel des 27-Jährigen befragt.

Für Hamann steht fest: "Ein Sechser ist er für mich nicht. Der Kimmich hat noch nie anders gespielt. Bei den Bayern geht das manchmal unter, wenn man seine Position nicht hält, weil sie einfach so dominant sind in der Bundesliga. In der Champions League wird das häufiger mal bestraft."

Dem unumstrittenen Stammspieler unter Julian Nagelsmann wurde zuletzt vermehrt vorgeworfen, zu häufig seinen eigentlichen Aktionsbereich im defensiven Mittelfeld in Richtung Offensive zu verlassen. Mehrfach habe dies in den vergangenen Partien auch in der Bundesliga zu Gegentoren geführt, wurde von Experten analysiert.

Kimmich bleibt beim FC Bayern gesetzt

Ex-Bayern-Spieler Hamann betont: "Er ist kein defensiv denkender Spieler, das war er auch noch nie. Ich kenne auch nur wenige Sechser, die Freistöße und Ecken schießen. Er sieht sich selbst als offensiv denkender Spieler. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt anders spielt, als es schon vor ein oder zwei Jahren der Fall war."

Cheftrainer Julian Nagelsmann stellte vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Freitag derweil klar, dass Kimmich auch weiterhin sein vollstes Vertrauen genieße und er "ein sehr wichtiger Spieler" für ihn bleibe. In der laufenden Saison hat der Schwabe schon wieder elf Pflichtspiele von Beginn an bestritten.