Juventus-Torjäger zum FC Bayern? So ist der Stand

IMAGO/Alberto Gandolfo

Dusan Vlahovic spielt seit diesem Sommer für Juventus Turin

In italienischen Medien kursierten in den letzten Tagen wiederholt Gerüchte, wonach sich der FC Bayern mit Mittelstürmer Dusan Vlahovic von Juventus Turin beschäftigt. Was ist an diesen Spekulationen dran?

Ja, es stimmt, dass sich der deutsche Rekordmeister schon mehrmals mit der Personalie auseinander gesetzt hat. Vor allem vor seinem 82-Millionen-Transfer von der AC Florenz zur Alten Dame nach Turin wurde beim FC Bayern mal über den serbischen Nationalspieler diskutiert.

Schon damals, im Sommer und Herbst 2021, gab es aber keine konkreten Überlegungen, ernsthaft in das Werben um den Torjäger einzusteigen. "Bild"-Fußballchef Christian Falk meinte dazu in seinem Podcast "Bayern-Insider": "Dusan Vlahovic war mal interessant für Bayern, sie haben da auch mal vorgefühlt. Richtig durchringen konnten sie sich nicht, für den zu bieten, als er noch bei Florenz war."

Bei Vlahovic habe die Chefetage des deutschen Rekordmeisters immer gezögert und war spätestens raus, als sich mit Juventus Turin in der letzten Winter-Transferphase der Mega-Transfer mit einem Volumen von über 80 Millionen Euro Ablösesumme anbahnte.

FC Bayern hat Vlahovic nicht auf dem Zettel stehen

Da Juve den Mittelstürmer langfristig bis 2026 an sich gebunden hat, soll aus Bayern-Sicht eine mögliche Verpflichtung Vlahovics "finanziell derzeit absolut nicht vorstellbar" sein.

Zumal es noch immer Zweifler beim FC Bayern geben soll, die die sportlichen Qualitäten des gebürtigen Belgraders mit Hinblick auf seine riesige Ablösesumme infrage stellen.

In bisher 29 Pflichtspielen für Juventus Turin hat Vlahovic bis dato 13 Treffer erzielt. Keine schlechte, aber auch keine überragende Torquote für einen klassischen Mittelstürmer, der einmal der beste seines Fachs werden will.

Resümee: Nach derzeitigem Stand ist der Stammspieler der Bianconeri absolut kein Thema an der Säbener Straße. Weder für den kommenden Januar, noch für den Sommer 2023.