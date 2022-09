Kurioses Amateur-Angebot für Max Kruse

IMAGO/Michael Taeger

Max Kruse könnte den VfL Wolfsburg nach der Saison ablösefrei verlassen

Max Kruse muss sich kurz- oder mittelfristig nach einem neuen Arbeitgeber umschauen. Nachdem Wolfsburg-Trainer Niko Kovac den Offensiv-Spieler öffentlich ausmusterte, bekam der Ex-Nationalspieler jetzt ein kurioses Angebot aus dem Amateurbereich.

Der prominente Kreisligist Delay Sport, rund um Social-Media- und Twitch-Star Elias Nerlich, hat den Stürmer in seine Mannschaft eingeladen. "Ich sag dir, wie es ist, wir haben noch einen Platz frei. Wir können dir zwar keine Million bieten, aber ein kühles Blondes nach dem Spiel und Männer mit Ehrgeiz", sagte der Gründer des Amateurvereins.

Der Klub, der aktuell in der Berliner Kreisliga auf Punktejagd geht, ist mit einigen prominenten Namen besetzt. Die Ex-Profis Kevin Pannewitz, Bilal Kamarieh oder Sidney Friebe laufen für die Hauptstädter auf.

Delay Sports hängt Union und Hertha ab

Im Internet sind die Amateure echte Stars. Auf Instagram hat Delay Sports bereits mehr Follower als die beiden Erstligavereine Union Berlin und Hertha BSC. Zum ersten Testspiel des Teams erschienen 1000 Zuschauer.

Für Max Kruse dürfte ein Wechsel in die Amateur-Klasse allerdings nicht infrage kommen, da ihm schon bald andere Angebote vorliegen werden. Zuletzt wurde der Offensiv-Mann mit einem Transfer in die amerikanische Major League Soccer in Verbindung gebracht.

Max Kruse könnte dem Ruf von Bale und Chiellini folgen

Kruses Vertrag beim VfL Wolfsburg läuft noch bis zum Saisonende. Ein Karriereende in den USA hatte der 34-Jährige schon selbst in den Raum geworfen als er sagte: "USA wird auf alle Fälle zum Ende der Karriere eine Station werden. Ich finde Amerika als Land geil".

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gibt es möglicherweise schon Interesse am Ex-Nationalspieler. "So ein Spieler mit solchen Qualitäten sollte für jede Mannschaft ein Thema sein. Auch für L.A. FC", sagte der Ex-Hannover-Verteidiger Steven Cherundolo, der mittlerweile Cheftrainer beim Fußballverein in Miami ist, gegenüber der "Bild".

Beim Los Angeles Football Club würde Kruse auf zwei internationale Stars treffen. Gareth Bale und Giorgio Chiellini laufen derzeit für die Kalifornier auf.