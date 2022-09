Super-Serie gegen Bayer! Diese Zahlen machen Bayern Mut

IMAGO

Joshua Kimmich (r.) trifft mit dem FC Bayern auf Bayer Leverkusen

Am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) will sich der FC Bayern endlich aus der Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga befreien. Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen soll eine Serie von vier Partien ohne Sieg endlich zu Ende gehen. Beim Blick auf die vergangenen Duelle mit der Werkself könnte der Kontrahent aus dem Rheinland genau zur richtigen Zeit kommen.

Zunächst einmal wirkt Bayer Leverkusen aktuell ohnehin wie ein dankbarer Kontrahent in der Bundesliga, steckt das Team von Cheftrainer Gerardo Seoane doch selbst knietief in der Krise. Nur eines der bisherigen sieben Saisonspiele hat Bayer 04 für sich entschieden können.

Nur dank der besseren Tordifferenz im Vergleich zum VfB Stuttgart und zum VfL Wolfsburg ist es zu verdanken, dass Leverkusen nicht selbst längst auf einem Abstiegsplatz steht.

Hinzu kommt, dass die Werkself in den vergangenen Gastspielen in der Allianz Arena zumeist nicht allzu viel Zählbares mitnehmen konnte. Von den letzten neun Bundesliga-Auswärtsspielen beim FC Bayern gingen gleich sieben verloren. Gewonnen wurde in diesem Zeitraum in den letzten zehn Jahren nur einmal, beim 2:1-Überraschungssieg im November 2019.

FC Bayern seit 33 Jahren stets mit mindestens einem Heim-Tor

Bei den Münchnern rätselten die Verantwortlichen während der Länderspiele vor allem über die Gründe für die ungewohnte Offensivschwäche des Starensembles. Massenweise wurden Torchancen liegengelassen, beim 0:1 zuletzt in Augsburg sogar das erste Mal unter der Regie von Julian Nagelsmann überhaupt kein Tor in einem Bundesliga-Spiel erzielt.

Immerhin: Dass der FC Bayern auch im eigenen Stadion keinen Treffer schießen wird, erscheint äußerst unwahrscheinlich. Zum letzten Mal blieb der Rekordmeister nämlich im Februar 2020, also noch vor dem ersten Corona-Lockdown, ohne eigenes Tor in der Allianz Arena. Damals gab es ein 0:0 gegen RB Leipzig.

Der Blick auf die Heimspiel-Bilanz gegen Bayer Leverkusen im Speziellen liest sich sogar noch beeindruckender: Das letzte Spiel auf heimischem Geläuf ohne eigenes Tor gegen Leverkusen liegt bereits stolze 33 Jahre (!) zurück. Am 21. Oktober 1989 verlor der FC Bayern mal mit 0:1 in der Bundesliga gegen Leverkusen. Damals liefen für die Münchner unter anderem noch Hansi Flick, Jürgen Kohler und Klaus Augenthaler auf.