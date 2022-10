Terzic wird nach BVB-Einbruch deutlich

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Edin Terzic äußert sich zur BVB-Niederlage

Nach dem Leistungseinbruch gegen den 1. FC Köln sucht Borussia Dortmund nach den passenden Antworten. BVB-Trainer Edin Terzic war nach der Pleite bei den Rheinländern bedient.

In der ersten Halbzeit hatte Borussia Dortmund noch alles im Griff und ging durch das Tor von Julian Brandt (31.) verdient mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel verlor der BVB jedoch den Faden. Der 1. FC Köln nutzte dies gnadenlos aus und drehte dank der Treffer von Florian Kainz (53.), Steffen Tigges (56.) und Dejan Ljubicic (71.) die Begegnung. Der Dortmunder Anschluss in der 78. Minute kam zu spät.

"Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gezeigt, konnten uns viele Torchancen herausspielen. Wir haben dann nur mit 1:0 geführt, hatten die Möglichkeiten, noch höher zu führen. Wir haben auch wenig zugelassen, waren da gut geordnet und diszipliniert", äußerte sich BVB-Trainer Edin Terzic nach der Niederlage bei "Sky".

Doch nach dem Seitenwechsel kam der Dortmunder Leistungseinbruch. "Dann sprechen wir in der Halbzeitpause an, dass es extrem wichtig sein wird, wie wir in die zweite Halbzeit starten. Dann passiert, dass wir gefühlt nach acht Sekunden die erste Ecke kassieren, da wir nicht sauber am Ball sind", meinte Terzic und führte aus: "Wenn man sieht, wie wir in den ersten 15-20 Minuten der zweiten Halbzeit die Zweikämpfe geführt haben, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir zwei Tore kassiert haben. Erst dann haben wir wieder begonnen, Fußball zu spielen. Dann war es schon zu spät."

BVB-Trainer Terzic zweifelt nicht an Mentalität

Zweifel an der Mentalität seiner Spieler habe der BVB-Coach aber keine. "Wir wissen, was wir können und was wir noch lernen müssen. Es war wieder mal sichtbar, woran es seit Jahren hapert, um da oben anzuklopfen. Daran werden wir arbeiten", versicherte Terzic.

Dabei richtete der 39-Jährige den Blick bereits auf das anstehende Königsklassen-Duell beim FC Sevilla. "Wir haben am Mittwoch die nächste Aufgabe in der Champions League", so Terzic: "Wir haben auch in der Champions League erst drei Punkte nach zwei Spielen. Wir müssen unbedingt was holen in Sevilla, wir werden alles geben. Danach warten die nächsten Aufgaben. Wir wissen, wie anstrengend das wird bis zur WM. Darauf müssen wir uns vorbereiten."

Mit einem Sieg gegen die Spanier könnte der BVB auch das nötige Selbstvertrauen für das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern (8. Oktober) tanken und sich den Frust von der jüngsten Pleite von der Seele schießen.