"Brutal", "tödlich", "genial": Spanier feiern Lewandowski

IMAGO/Samuel CarreoO

Wechselte vom FC Bayern zum FC Barcelona: Robert Lewandowski

Ein Geniestreich von Robert Lewandowski reichte dem FC Barcelona am Samstag im Spiel gegen Mallorca, um den Sieg einzufahren und die Tabellenführung zurückzuerobern. Ohne den ehemaligen Torjäger des FC Bayern, da war man sich in Spanien einig, wäre dies den Katalanen nicht gelungen.

"Er fand Wasser in der Wüste", schrieb die spanische Sportzeitung "AS", nachdem Robert Lewandowski den FC Barcelona gegen Mallorca in einem schwachen Spiel einmal mehr zum Sieg schoss. Es war im erst siebten Spiel bereits der neunte Saisontreffer des ehemaligen Bayern-Stars. Dabei traf er zum vierten Mal zum wichtigen 1:0.

Dass Lewandowski und seine Teamkollegen ansonsten eher blass blieben, fiel nicht weiter ins Gewicht. Der laut "Sport" "brutale" und "tödliche" Moment des Polen reichte Barca, um die Tabellenführung zumindest vorläufig von Real Madrid zu übernehmen.

"Robert Lewandowski war einmal mehr der Mann des FC Barcelona. Ein Schuss reichte ihm, um das Tor zu treffen", urteilte die katalanische Zeitung.

"Barca hat wieder einen Stürmer, der Spiele entscheidet"

Auch die "Mundo Deportivo" verneigte sich vor dem "genialen" Lewandowski und schrieb: "Barca hat wieder einen Stürmer, der Spiele entscheidet. Er weiß, wie er auf jede Art und Weise und aus jeder Position heraus treffen kann."

Die "Marca" schwärmte anschließend von einem Lewandowski, der "die balearische Wand bezwang".

Der Pole habe sich vor zwei Monaten für den FC Barcelona entschieden "und alle Barca-Fans mit seiner Arbeit, seinen Toren, seinen Assists und seiner Professionalität erobert", schrieb die madrilenische Zeitung: "Er scheint immer einen Weg zu finden, Spaß zu haben - egal, wie ungemütlich das Spiel ist".

Marc-André ter Stegen stellt neuen Rekord auf

Neben Lewandowski verdiente sich an einem ansonsten eher trüben Abend auf Mallorca noch ein anderer Barca-Profi die Bestnote: Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. Der 30-Jährige hielt seinen zum sechsten Mal im siebten Saisonspiel sauber. Mit nur einem Gegentor überhaupt ist er der Rückhalt der besten Defensive der Liga.

Gegen Mallorca überzeugte ter Stegen mit einigen Glanzparaden, die den Sieg am Ende möglich machten. Die "Mundo Deportivo" attestierte ihm eine "großartige" Leistung und verwies auf seinen neuen Rekord: Der Ex-Gladbacher ist nun seit 534 Liga-Minuten ohne Gegentor. Ter Stegens vorherige Bestmarke stand bei 500 gegentorlosen Minuten.

Die "AS" sah derweil einen Torhüter, der stets "zur richtigen Zeit am richtigen Ort" war und "keine Gnade" mit den gegnerischen Stürmern zeigte.