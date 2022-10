Medien: BVB jagt den neuen Haaland

IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Andreas Schjelderup ist angeblich beim BVB im Gespräch

Nach dem sagenhaften Aufstieg von Erling Haaland macht in Skandinavien derzeit der nächste junge Wunderstürmer auf sich aufmerksam. Und angeblich hat der BVB bereits die Fühler ausgestreckt.

Wie das spanische Portal "Gol Digital" berichtet, sollen die Dortmunder an einer Verpflichtung von Top-Talent Andreas Schjelderup vom FC Nordsjaelland interessiert sein. Der 18-Jährige startete beim Erstligisten aus Dänemark in dieser Saison durch und steuerte in den ersten zehn Saisonspielen fünf Tore und einen Assist bei.

Obwohl seine Quote noch nicht mit der seines Landmanns Erling Haaland vergleichbar ist und er rund 15 Zentimeter kleiner ist, wird er bereits mit diesem verglichen. Auch der Begriff Wunderkind fällt immer wieder in den Medien.

Neben dem BVB sollen der FC Liverpool und der FC Arsenal aus der Premier League Interesse an Schjelderup signalisiert haben. Zudem befinden sich wohl auch der FC Sevilla, Inter Mailand und Juventus Turin im Rennen um den Junioren-Nationalspieler.

Zahlt der BVB 20 Millionen Euro für Schjelderup?

Aus Sevilla sei im Sommer sogar bereits eine konkrete Offerte bei Nordsjaelland eingegangen sein, heißt es. Das Angebot über rund vier Millionen Euro habe der dänische Erstligist allerdings zurückgewiesen.

Dem Bericht zufolge wäre Nordsjaelland erst bei rund 20 Millionen Euro gesprächsbereit. Beim aktuellen Tabellenzweiten in Dänemark sei man nicht bereit, von dieser Preisvorstellung abzurücken.

Schjelderup steht noch bis Juni 2024 in Dänemark unter Vertrag. Sofern er nicht verlängert, könnte also spätestens im kommenden Sommer Bewegung in die Personalie kommen, wenn Nordsjaelland wegen des dann auslaufenden Vertrages mehr oder weniger gezwungen ist, sich mit Angeboten auseinanderzusetzen.

Der Angreifer, der im Sturmzentrum und auf der linken Außenbahn spielen kann, war im Sommer 2020 von FK Bodø/Glimt nach Dänemark gewechselt und hatte sich bereits im Alter von 17 Jahren angefangen, sich beim FC Nordsjaelland fest zu spielen.