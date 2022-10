Haaland legt sich neue Geheimwaffe zu

IMAGO/MI News

Erling Haaland wechselte im Sommer vom BVB zu Manchester City

Seit Erling Haaland vom BVB zu Manchester City gewechselt ist, hat der Norweger die Premier League im Sturm erobert. Um in Top-Form zu bleiben, hat sich der Stürmer nun offenbar eine neue Geheimwaffe zulegt.

Wie der englische "Mirror" schreibt, soll sich der 22-Jährige jüngst eine begehbare Kältekammer für sein Haus im Bezirk Cheshire gekauft haben. Die Luxus-Eistonne habe rund 50.000 Pfund (rund 57.000 Euro) gekostet haben und soll dem City-Star künftig bei der Regeneration helfen.

Mithilfe von flüssigem Stickstoff könne das Gerät Temperaturen von bis zu -200 Grad Celsius erreichen. Die Kälte könne angeblich den Blutfluss anregen, das Immunsystem stärken, Ermüdung entgegenwirken und Verletzungen heilen, heißt es.

Da derartige Temperaturen für den Körper allerdings auch eine Gefahr darstellen können, dürfe Haaland sein neues Spielzeug für maximal fünf Minuten am Stück benutzen. Bei längerer Verwendung drohen ansonsten ernsthafte gesundheitliche Schäden, so der "Mirror".

Haaland nutzte Eistonnen schon beim BVB

Haaland schwört wohl schon seit zwei Jahren auf die Wirkung von Eisbädern. Es ist aber nicht der einzige Schritt, den der Nationalspieler zur Optimierung seiner Regeneration verwendet. So trägt Haaland abends eine Spezialbrille, die bestimmte Lichtstrahlung von ihm fern hält. So könne ein besserer Schlaf gewährleistet werden.

Der frühere Dortmunder ist ein Anhänger der Theorie, dass auf dem höchsten Niveau jedes kleines Detail einen Unterschied ausmachen könne. "Ich sehe das als Schlüssel an, um die Leistung zu steigern - auch wenn es nur ein paar Prozent sind", zitiert der "Mirror" den neuen Premier-League-Star.

Haaland hatte im Sommer nach zweieinhalb Jahren dem BVB den Rücken gekehrt, um zu Manchester City zu wechseln - der Klub, für den auch schon sein Vater gespielt hatte.

Zumindest in den ersten Partien scheint seine Selbstoptimierung Wirkung zu zeigen. In neun Pflichtspielen für die Skyblues kommt er in Champions League und Liga bislang auf sagenhafte 14 Tore.