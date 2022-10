Schwere Vorwürfe gegen die Polizei nach Stadion-Tragödie

IMAGO/Bram Yudha

In Indonesien hat es eine Stadion-Tragödie gegeben

Das schwere Stadion-Unglück in Indonesien hat die Fußball-Welt am Sonntag in Stockstarre versetzt. Immer mehr Details über die Vorfälle, bei dem über 170 Menschen starben, dringen nach außen. Im Land selbst rückt nun auch vermehrt die Polizei in die Kritik.

Der indonesische Journalist Rahmat Idris meint sogar, die Polizei trage die Hauptschuld, dass letztlich so viele Menschen gestorben sind.

"Um die Menge auseinanderzutreiben, benutzte die Polizei Tränengas. Damit hat sie die Situation verschärft. Es ist davon auszugehen, dass dies überhaupt erst die Panik ausgelöst hat. Menschen wollten aus dem Stadion fliehen, um dem Tränengas zu entkommen", sagte Idris im Gespräch mit dem schwedischen Sender "SVT".

Der Einsatz von Tränengas sei in dieser Situation aber überhaupt nicht zulässig gewesen, führte der Journalist aus. Reizgas zum Auflösen von Menschenmenge zu nutzen, sei der Polizei sogar grundsätzlich verboten. Dies habe ihm ein Abgeordneter des Parlaments bestätigt.

Am Sonntag hatte es in Indonesien rund um das Derby zwischen Arema FC und Persebaya Surabaya eine der schwersten Stadion-Tragödien in der Geschichte gegeben.

Hunderte Tote und Verletzte in Indonesien

Nachdem das Spiel überraschend mit 2:3 geendet hatte und Arema aus der Stadt Malang damit zum ersten Mal seit über 20 Jahren ein Heimspiel gegen den großen Rivalen verlor, entlud sich der Frust in Gewalt.

Über 3000 Fans sollen laut der Polizei nach Abpfiff den Platz gestürmt haben und sich gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert haben. Nach aktuellem Stand starben in der folgenden Massenpanik 174 Menschen, über 180 wurden verletzt. Unter den Opfern sollen auch Kinder sein.

Für Idris ist es nicht verwunderlich, dass es beim Spiel der Erzrivalen zu Gewaltausbrüchen gekommen ist. "Diese Anhänger sind berüchtigt für ihre Gewalt. Ob sie gewinnen oder verlieren, sie drücken ihre Gefühle durch Gewalt aus. Sie betrauern Niederlagen mit Anarchie und feiern Siege ebenfalls mit Anarchie und Gewalt", betonte er.

Die indonesische Liga hat als Reaktion auf die Katastrophe den Spielbetrieb ausgesetzt. Beileidsbekundungen kamen aus der ganzen Welt.