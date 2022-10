Haalands nächste Mega-Rekorde - neuer Millionenvertrag?

IMAGO/07803 169048

Erling Haaland bricht in England einen Rekord nach dem nächsten

Erling Haaland sorgt in der englischen Premier League weiterhin für blankes Staunen und die pure Begeisterung. Der Ex-Stürmer des BVB schnürte im Derby gegen Manchester United bereits seinen dritten Dreierpack für Manchester City und verblüfft die gesamte Insel mit seiner Torgefahr. Während die englischen Gazetten einen Rekord nach dem anderen feststellen, arbeiten die Cityzens wohl längst an einem neuen Arbeitspapier für den Superstar.

Der Dreierpack bei der 6:3-Gala des amtierenden englischen Meisters gegen den Rekordmeister bedeutete bereits die Saisontore zwölf, 13 und 14 für Erling Haaland, der erst in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu ManCity gewechselt war.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Premier League gelang es einem Spieler, in drei aufeinanderfolgenden Liga-Heimspielen jeweils drei Tore zu erzielen. Neben dem Derby-Dreierpack gelang Haaland dies schon zuvor gegen Crystal Palace beim 4:2-Sieg sowie beim 6:0-Erfolg gegen Nottingham Forrest.

Die norwegische Tormaschine bewegt sich nach seinen überragenden Leistungen zum Saisonstart bereits in den Sphären eines ganz Großen der Premier-League-Geschichte: Nach nur acht Ligaspielen auf der Insel hat Haaland nun genauso viele Dreierpacks geschnürt wie ManUnited-Superstar Cristiano Ronaldo in seiner Laufbahn in England.

Mit dem Unterschied, dass Ronaldo nicht acht, sondern bis dato 232 Einsätze in der Premier League zu Buche stehen hat.

Erhält Haaland eine weitere Gehaltserhöhung?

City-Knipser Haaland hat sich für den Klub von Starcoach Pep Guardiola bislang als derart wertvoll herausgestellt, dass wohl längst über ein neues Arbeitspapier für den Norweger nachgedacht wird. Und das, obwohl Haaland bei Manchester City ohnehin noch langfristig bis 2027 unter Vertrag steht.

Nach Informationen des "Daily Star" basteln die Cityzens längst an einem Kontrakt, der potenzielle Konkurrenten - wie allen voran Real Madrid - im Werben um Haaland langfristig abschrecken soll. Neben einer erneuten Gehaltserhöhung für den Super-Stürmer könnte ManCity auch versuchen, der Haaland-Seite die verankerte Ausstiegsklausel von kolportierten 150 Millionen Euro abzukaufen.

Schon jetzt rangiert Haaland auf der teaminternen Gehaltsliste hinter Kevin De Bruyne auf Platz zwei, soll jährlich über 22 Millionen Euro verdienen. Im nächsten Sommer, wenn es den neuen Vertrag für den derzeit wohl besten Mittelstürmer der Welt geben könnte, dürfte sich dieses Mega-Gehalt um weitere Millionenzahlungen erhöhen.