Lewandowski überrascht mit Trainingsvergleich

Robert Lewandowski wechselte vom FC Bayern zum FC Barcelona

Viele Spieler, die aus den europäischen Topligen zum Fußball-Bundesligisten FC Bayern München gewechselt sind, müssen sich zunächst an das harte Trainingsniveau in Deutschland gewöhnen. Doch die Einheiten beim FC Barcelona sind ähnlich hart wie beim deutschen Rekordmeister, wie Robert Lewandowski verriet.

"Als die Vorbereitung losging, bin ich nicht davon ausgegangen, dass es so gut sein würde und so positiv intensiv", sagte Lewandowski in einem Interview mit dem Youtube-Account Kanal "Sportowy".

Der Pole gab sogar zu: "Ich habe es schwächer erwartet." Lewandowski ist "positiv überrascht, dass es wirklich ähnlich ist". Manche Einheiten bei den Katalanen seien sogar härter als bei den Münchnern.

Große Unterschiede zwischen der Bundesliga und La Liga sieht Lewandowski vor allem in der Spielweise. "In Deutschland war die Ordnung entscheidend. Finesse war weniger wichtig als das Resultat", so der 34-Jährige.

In Spanien herrsche dagegen bei jedem Pass und jedem Dribbling eine ganz besondere Euphorie. "Daher fühlt man sich womöglich mehr geschätzt", ließ Lewandowski durchblicken.

Lewandowski hatte mit Komplexen zu kämpfen

Lewandowski war im Sommer für 45 Millionen Euro vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt. Nach dem Transfer fühlt sich der Stürmer "erfrischt", wie er in dem Interview betonte.

Großes Selbstbewusstsein habe nicht immer zu den Stärken des Nationalspielers gehört. Als Kind habe er mit "vielen Komplexen" zu kämpfen gehabt. Diese habe er aber ablegen müssen, um "Eier zu zeigen, die Brust rauszutun und mein Selbstbewusstsein zu zeigen".

Lewandowski gab aber auch zu: "Ich bin mir bewusst, dass Bescheidenheit meine Karriere gestört hat. Ich tendiere immer noch dazu, bescheiden zu sein." Mittlerweile sei sein Selbstbewusstsein aber gewachsen. "Und ich weiß, welchen Platz ich einnehme", so der Goalgetter des FC Barcelona.