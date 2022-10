"Das ist extrem bitter“: Zwei Schalke-Stars fehlen monatelang

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Sepp van den Berg fehlt dem FC Schalke 04 lange

Offensivspieler Rodrigo Zalazar und Abwehrspieler Sepp van den Berg werden dem FC Schalke 04 mehrere Monate fehlen.

Dies gaben die Königsblauen am Montag bekannt. Beide Akteure hatten sich bei der 2:3-Pleite gegen den FC Augsburg am Sonntag verletzt und werden "in diesem Kalenderjahr kein Pflichtspiel mehr" für den Bundesliga-Aufsteiger bestreiten können, heißt es in der Mitteilung.

Zalazar laboriert an einem Mittelfußbruch, van den Berg erlitt eine schwere Bänderverletzung am Knöchel.

"Das ist extrem bitter“, kommentierte S04-Sportdirektor Rouven Schröder die personellen Hiobsbotschaften.

FC Schalke 04 will Ausfälle "als Gruppe auffangen"

Schröder ergänzte: "In der Vergangenheit haben wir bereits mehrfach gezeigt, dass wir verletzungsbedingte Ausfälle, so schwer sie wiegen, als Gruppe auffangen können - das werden wir auch dieses Mal schaffen. Wir haben absolutes Vertrauen in den Kader. Sepp und Rodri wünschen wir gute Besserung. Beide werden unsere volle Unterstützung bekommen, damit sie möglichst bald wieder auf dem Platz stehen können."

Van den Berg war gegen Augsburg in der 53. Minute ausgewechselt worden. Zalazar kam zur Pause als Einwechselspieler in die Partie und spielte bis zum Ende durch.

Noch acht Pflichtspiele 2022 für den FC Schalke 04

Bevor es Mitte November in die aufgrund der WM in Katar verlängerte Winterpause geht, stehen für Schalke noch acht Pflichtspiele auf dem Programm: sieben in der Bundesliga und die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal gegen Liga-Konkurrent 1899 Hoffenheim am 18. Oktober (20:45 Uhr).

In der Bundesliga war Schalke schwach in die Saison gestartet und findet sich, wenig überraschend, mitten im Abstiegskampf wieder. In den bisherigen acht Partien sammelten die Knappen lediglich sechs Punkte. Die Tordifferenz des Tabellen-15. beträgt 10:17.

Zuletzt setzte es mit der Derbypleite beim BVB (0:1) sowie gegen Augsburg zwei Niederlagen in Folge.