Medien: BVB bangt um fünf Stars vor "Woche der Wahrheit"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Fehlt Marco Reus dem BVB gegen den FC Bayern?

Borussia Dortmund plagen vor der "Woche der Wahrheit" große Personalsorgen. Gegen den FC Sevilla in der Champions League sowie im Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern könnten gleich mehrere Stammkräfte dem BVB fehlen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, sind Mats Hummels, Marius Wolf, Gregor Kobel und Marco Reus für die Partie in Sevilla zumindest fraglich.

Sie alle trainierten demnach am Montag nicht mit der Mannschaft. Es sei derzeit noch völlig offen, welche BVB-Profis am Dienstagmorgen mit in den Flieger gen Spanien steigen könnten, heißt es.

Hummels und Kobel seien zwar kurz am Trainingsgelände in Dortmund-Brackel gesichtet worden, hätten sich dann aber wieder nach Hause begeben.

Den BVB-Abwehrchef plagt seit Freitag eine Erkältung. Stammtorhüter Kobel hatte sich zunächst einen Muskelfaserriss zugezogen und laborierte anschließend an Rückenproblemen.

Wolf und Reus fehlten am Montag dagegen komplett. Beim Allrounder bestehe noch eine "Resthoffnung" auf ein Comeback gegen Sevilla, so die "RN". Für Kapitän Reus komme die Auswärtsreise in der Königsklasse aber noch zu früh.

BVB gegen den FC Bayern mit oder ohne Marco Reus?

Erst im Laufe der Woche soll eine Entscheidung über einen möglichen Einsatz des 33-Jährigen am Samstag gegen den FC Bayern fallen.

Fraglich ist zudem weiterhin, wie es mit Giovanni Reyna weitergeht. Der in den letzten Monaten immer wieder von Verletzungen geplagte US-Amerikaner hatte sich während der Länderspielreise eine Zerrung geholt.

Nimmt der BVB auch Wackelkandidaten mit nach Sevilla?

Wie es in dem Bericht weiter heißt, könnte die Reise nach Sevilla allerdings der ein oder andere Wackelkandidat mit antreten.

Der BVB wolle dann vor Ort und bis kurz vor dem Anpfiff am Mittwochabend um 21:00 Uhr noch über einen Einsatz des oder der Betroffenen entscheiden.

Die Borussia war mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Kopenhagen sowie einer 1:2-Niederlage bei Manchester City in die neue Champions-League-Saison gestartet. In der Bundesliga rangiert der BVB nach dem 2:3 beim 1. FC Köln am Wochenende auf Tabellenplatz vier.