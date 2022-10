Kehl erhöht Druck auf Malen - Rückendeckung für Schlotterbeck

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karim Adeyemi (l.) und Donyell Malen sollen den BVB-Angriff beleben

Im Offensivspiel tat sich Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen schwer. Frischen Angriffswind erhofft sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl von Donyell Malen und Karim Adeyemi.

"Donny gibt uns mit seiner Qualität im Eins-gegen-eins, gerade auch in engen Räumen, ein Element, das wir bereits im vergangenen Jahr nach dem Abgang von Jadon Sancho brauchten", sagte Kehl im "kicker".

Der Sportchef blickte in dem Zusammenhang auf Malens schweres erstes Jahr beim BVB zurück, in dem der Niederländer häufig im Schatten von Erling Haaland stand.

"Wir haben in der vergangenen Saison noch nicht das beste Jahr von Donny gesehen", gab Kehl zu und erhöhte den Druck auf Malen: "Wir erhoffen uns von ihm einen Schritt nach vorne, gerade was seine Tore und Assists angeht."

15 Torbeteiligungen für den BVB 2021/2022

In der vergangenen Saison erzielte Malen in 38 Pflichtspielen neun Treffer und bereite sechs weitere Tore vor. Aktuell stehen ein Tor und eine Vorlage nach sechs Partien zu Buche.

Zuletzt hatte Malen fünf Partien verpasst, nachdem er sich beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg am 2. Bundesliga-Spieltag einen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Gegen den FC Schalke 04 (1:0) und den 1. FC Köln (2:3) stand er zuletzt aber in der Startelf, gegen Manchester City (1:2) in der Champions League spielte er rund eine halbe Stunde.

Laut Kehl machte Malen in diesen Spielen "einen deutlich reiferen, stabileren und frischeren Eindruck". "Deshalb war es sehr schade, dass er zwischenzeitlich aussetzen musste", so der Ex-Profi.

Karim Adeyemi braucht "ein bisschen Zeit" beim BVB

Auch Karim Adeyemi verpasste beim BVB zuletzt einige Spiele. Der Angreifer hatte sich beim Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen (1:0) am Fuß verletzt.

"Karim hatte keine ganz leichte Anfangsphase bei uns durch seine längere Verletzungspause", betonte Kehl und schwärmte zugleich von den Stärken des Nationalspielers: "Seine Läufe hinter die letzte Linie wollten wir unserem Spiel unbedingt hinzufügen. Er kann auch in Umschaltmomenten eine Waffe darstellen."

Laut Kehl wird der BVB "noch viel Freude" an Adeyemi haben. "Aber wir wussten, dass er ein bisschen Zeit braucht", schränkte der 42-Jährige ein.

Für den Revierklub konnte Adeyemi erst einen Treffer erzielen. Beim 3:0 im DFB-Pokal gegen 1860 München markierte der 20-Jährige das dritte Tor.

Laut Kehl wollen sich sowohl Malen als auch Adeyemi für einen Platz im Kader ihrer jeweiligen Nationalmannschaft für die WM in Kater empfehlen.

"Dazu bekommen sie in den kommenden Wochen viele Möglichkeiten", hob der Sportdirektor hervor: "Es warten attraktive Gegner und herausfordernde Aufgaben auf uns. Da können sie zeigen, dass sie in die jeweiligen Kader gehören."

BVB: Sebastian Kehl hofft auf Hummels-Comeback

Die nächste Gelegenheit dazu bekommen die beiden Angreifer am Mittwoch beim Duell gegen den SC Sevilla in der Champions League.

"Es geht wahrscheinlich am Ende um Platz 2 in der Gruppe", hob Kehl die Brisanz der Begegnung hervor und erklärte: "Wir wissen, dass wir in dieser Konstellation sehr stark gefordert sein werden. Wir müssen eine sehr gute und kompakte Leistung abliefern, um mit einem guten Ergebnis einen großen Schritt in der Gruppe machen zu können."

Ob Mats Hummels gegen Sevilla mitwirken kann, ist noch offen. Der Innenverteidiger war gegen Köln mit einer Erkältung ausgefallen. "Wir freuen uns, dass Mats in einer guten Form ist, und wünschen uns natürlich, dass er für Sevilla wieder fit ist", so Kehl.

In der Königsklasse könnte Hummels den zuletzt wackelnden Nico Schlotterbeck ersetzen. "Zuletzt waren zwei unglückliche Situationen dabei, aber das ist nichts, was mich sorgenvoll in die Zukunft blicken lässt", nahm Kehl den Neuzugang in Schutz und lobte: "Nico ist doch insgesamt sehr schnell und sehr gut bei uns hier angekommen und hat direkt seine Leistungen gezeigt."