Kritik an Bayern-Star de Ligt: "Ich hätte nichts gesagt"

Matthijs de Ligt musste sich erst an den FC Bayern gewöhnen

Nach seinen ersten Wochen beim FC Bayern sprach Matthijs de Ligt offen über Fitness-Defizite aus seiner Zeit bei Ex-Klub Juventus Turin. Bei einem früheren Profi des italienischen Rekordmeisters stößt der junge Niederländer mit diesen Aussagen auf Kritik.

Was war passiert? Vor einigen Wochen hatte de Ligt gegenüber "Sky Sport Italia" über seinen Start in der Bundesliga und über die Unterschiede zum italienischen Fußball gesprochen.

Nach eigener Aussage habe de Ligt in seinen ersten Wochen beim FC Bayern kämpfen müssen. Die Intensität des Trainings an der Säbener Straße sei er "noch nicht gewohnt" gewesen, erklärte er. "Jetzt aber bin ich in guter Verfassung."

Aus seiner Sicht sei auch bei Juventus der Trainingsansatz durchaus hart gewesen, ergänzte de Ligt, "aber in Italien geht es mehr um Taktik und das angestrebte System - und weniger um Intensität, erst recht weniger um Sprints."

Kritik an Aussagen von Matthijs de Ligt

Diese Zitate stießen in Italien und insbesondere rund um Juventus auf Unverständnis. Immerhin erhielt de Ligt bei der Alten Dame bereits im Alter von 19 Jahren die Gelegenheit, regelmäßig in der Serie A sowie der Champions League zu spielen.

"Ich hätte darauf verzichtet, zu reden. Leider neigen wir im Fußball, vor allem die Spieler selbst, dazu, anderen die Schuld zu geben. Wir schauen nie auf uns selbst und geben zu, dass wir mehr hätten geben können", sagte nun auch Andrea Barzagli, langjähriger Juve-Verteidiger und italienischer Nationalspieler, bei "DAZN".

Barzagli war direkter Vorgänger von de Ligt in der Innenverteidigung bei den Turinern, spielte dort bis 2019. Zwischen 2008 und 2011 stand er außerdem beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga unter Vertrag.

Wechsel zum FC Bayern nach drei Jahren Juventus

"Ich hätte nichts gesagt, anstatt schlecht zu sprechen. In ein paar Jahren wird er es wohl anders machen", fügte Barzagli mit Blick auf de Ligts kontroverse Aussagen hinzu.

Matthijs de Ligt stand drei Spielzeiten lang in Turin unter Vertrag und bestritt in der Serie A 87 Partien für den italienischen Rekordmeister.