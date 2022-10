Trainer-Ikone bezeichnet Erling Haaland als "Monster"

IMAGO/Martin Rickett

Ex-BVB-Star Erling Haaland sorgt in der Premier League für Furore

Trainer-Ikone Arsène Wenger hat in den höchsten Tönen von Torjäger Erling Haaland von Manchester City geschwärmt. Eine andere Premier-League-Legende traut dem ehemaligen BVB-Star zu, der größte Spieler der Liga-Geschichte zu werden.

"Er ist ein ziemliches Monster. Man fragt sich: 'Wer kann diesen Kerl aufhalten?'", sagte Wenger bei "beIN Sports" nach Haalands Gala-Vorstellung beim 6:3-Derbysieg gegen Manchester United.

Der Ex-BVB-Profi hatte in einer denkwürdigen Partie drei Treffer selbst erzielt sowie zwei weitere vorbereitet. Nach acht Premier-League-Einsätzen steht Haaland bereits bei 14 Toren und drei Assists im Trikot der Sky Blues - eine unfassbare Quote.

Wenger verwies zwar darauf, dass auch die Unterstützung für den 22 Jahre alten Norweger durch seine Mannschaftskollegen beim englischen Meister "außergewöhnlich" sei.

"Aber er ist ein geborener Torjäger. Er ist davon besessen, zu treffen. Er ist nicht der Typ, der gut aussehen will, der klug reden will. Selbst nach einem solchen Spiel will er nicht reden. 'Lasst mich einfach in Ruhe und die Tore schießen', dafür ist er geboren", so der frühere Erfolgscoach des FC Arsenal.

Wird Ex-BVB-Star Erling Haaland "der größte Spieler in der Geschichte der Premier League"?

Auch John Terry, seines Zeichens langjähriger Kapitän des FC Chelsea und der englischen Nationalmannschaft, stimmte in die Lobeshymnen auf Haaland ein.

"Er könnte der größte Spieler in der Geschichte der Premier League werden", sagte der 41-Jährige, der inzwischen im Nachwuchsbereich der Blues arbeitet. "Man versucht ihn immer mit irgendjemandem zu vergleichen. Ich habe noch nie einen so jungen Spieler gesehen, der solch ein Verlangen hatte, Tore zu erzielen, wie es bei ihm der Fall ist."

ManCity hatte vor der Saison 60 Millionen Euro für Haaland an den BVB überwiesen.

Zuletzt hatte der "Daily Star" berichtet, der Klub wolle den ohnehin bis 2027 laufenden Vertrag des Goalgetters vorzeitig verlängern und sein Gehalt im Zuge dessen erhöhen, um mögliche Interessenten, insbesondere Real Madrid, abzuschrecken.