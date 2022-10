BVB-Gerüchte um Naby Keita offenbar "nicht heiß"

IMAGO/Christian Schroedter

Naby Keita ist offenbar kein Thema beim BVB

Im Zuge der anhaltenden Wechsel-Spekulationen um Borussia Dortmunds Shooting-Star Jude Bellingham wurde Naby Keita vom FC Liverpool als möglicher Nachfolger gehandelt. Dran ist an diesem BVB-Gerücht aber offenbar nicht viel.

Beim Spiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln am vergangenen Bundesliga-Wochenende erklomm Jude Bellingham die nächste Stufe auf seiner Karriere-Leiter: Erstmals führte der 19 Jahre alte Engländer den BVB als Kapitän auf den Platz.

"Eine große Ehre, dass man mir vertraut, Kapitän der Mannschaft, des Teams zu sein. Seit ich hier bin, versuche ich einfach, gute Leistungen zu erbringen und mein Bestes für das Team und die Fans zu geben", sagte Bellingham anschließend gegenüber Vereinsmedien.

Wie lange der für den BVB längst unverzichtbare Mittelfeld-Stratege noch im schwarz-gelben Trikot aufläuft, steht derweil in den Sternen. Zwar läuft Bellinghams Vertrag in Dortmund noch bis 2025 und enthält keine Ausstiegsklausel.

BVB mit "guten Chancen" auf Verbleib von Jude Bellingham

Insbesondere in den vergangenen Wochen nahmen aber die Spekulationen um einen bevorstehenden Abgang im kommenden Sommer rasant Fahrt auf.

Der FC Liverpool und Real Madrid werden unter anderem als mögliche Interessenten gehandelt. Die Königlichen sind angeblich bereit, bis zu 100 Millionen Euro in Bellinghams Dienste zu investieren.

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg habe der BVB jedoch "gute Chancen" auf einen Verbleib des umworbenen Youngsters auch über die laufende Saison hinaus. Das hätten aktuelle Recherchen des TV-Senders ergeben.

Naby Keita wohl kein Thema beim BVB

Sollte es doch zu einem Bellingham-Wechsel kommen, hat der BVB angeblich bereits einen Nachfolger im Blick: Naby Keita vom FC Liverpool.

Sowohl in deutschen als auch in englischen Medien wurde sein Name zuletzt mit den Dortmundern in Verbindung gebracht.

Plettenberg verweist diese Spekulationen jedoch weitgehend ins Reich der Fabeln. Die BVB-Gerüchte um Keita seien derzeit "nicht heißt", so der Journalist.