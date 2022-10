Mané freut sich auf die "Gelbe Wand": "Etwas Besonderes"

unknown

Sadio Mané freut sich auf das Spiel beim BVB

Bayern Münchens Superstar Sadio Mané hat seine Form rechtzeitig vor dem Klassiker wiedergefunden - und fiebert seinem ersten Bundesliga-Gastspiel in Dortmund entgegen.

"Ich kenne die 'Gelbe Wand' und weiß, dass das etwas Besonderes ist. Jeder kennt das Stadion in Dortmund, es ist eines der besten der Welt. Dort zu spielen ist fantastisch", sagte Mané vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

"Jeder will dieses Spiel spielen, wir alle freuen uns darauf, es wird sicher spannend und schwierig", ergänzte der Torjäger, der beim 5:0 der Bayern in der Champions League gegen Viktoria Pilsen zum "Man of the Match" gewählt worden war. Der Senegalese hatte gegen den tschechischen Meister seinen siebten Treffer im 13. Pflichtspiel für den Rekordmeister erzielt.

Bayern-Stars fiebern BVB-Duell entgegen

Wie bei Mané ist auch bei seinen Teamkollegen die Vorfreude auf den Klassiker groß. "Wir stehen auf Augenhöhe mit Dortmund. Das ist für die Fans das Highlight-Spiel", sagte Kapitän Manuel Neuer.

Die Bayern seien "absolut" gerüstet für den Kracher, meinte Leon Goretzka: "Das ist in der Bundesliga immer das wichtigste Spiel für uns, ein Prestigeduell. Wir sind richtig heiß und werden Vollgas geben."

Vorstandschef Hasan Salihamidzic erwartet "ein schönes Spiel für alle deutschen Fußballfans" zwischen dem Tabellenvierten und dem punktgleichen -dritten und betonte: "Jetzt können alle zeigen, was sie draufhaben."