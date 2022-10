Vor dem BVB-Gipfel: Kahn urteilt über Nagelsmann

IMAGO/Sascha Walther

Oliver Kahn blickt dem Topspiel beim BVB entgegen

Der FC Bayern hat seine Schwächephase der vergangenen Wochen eindrucksvoll abgelegt und sich rechtzeitig vor dem Spiel bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag (ab 18:30 Uhr) in Form geschossen. Das Formtief und die damit verbundene Unruhe rund um Trainer Julian Nagelsmann hat Vorstandschef Oliver Kahn bereits abgehakt.

Der 53-Jährige betonte im Gespräch mit der "Sport Bild" einmal mehr, dass die Vereinsbosse der Münchner keinerlei Zweifel an Cheftrainer Julian Nagelsmann hegen - trotz der Sieglos-Serie im September in der Bundesliga.

"Wir sind von Julian Nagelsmann total überzeugt. Natürlich war uns klar, dass es auch schwierige Phasen geben kann – wir sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen –, aber Julian lernt sehr schnell und hat großartige Qualitäten. Wir glauben alle an ihn", bestärkte Kahn den Bayern-Coach vor dem Spiel beim BVB.

Die drei Remis und die Niederlage in Augsburg seien aufgearbeitet und die richtigen Gespräche geführt worden, berichtete Kahn weiter: "Wir haben uns vielleicht etwas einlullen lassen, als wir zu Beginn jeden Gegner klar geschlagen haben. Da hat sich vielleicht der Gedanke in der Mannschaft breitgemacht, dass die Bundesliga ein Selbstläufer wird. Nur: Das ist nicht der Fall! Ich habe der Mannschaft klar gesagt: 'Außer unseren eigenen Fans gönnt uns niemand die nächste Meisterschaft.'"

Er blicke nun aber trotz zwei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze optimistisch den kommenden Aufgaben entgegen und sei zuversichtlich, dass die Mannschaft "den Schalter umlegen" könne.

Kahn über Interesse des FC Bayern an Ex-BVB-Star Haaland

Vor dem Duell mit dem BVB sprach der Bayern-Boss in dem Fachmagazin auch über das Interesse des deutschen Rekordmeisters am damaligen Dortmunder Stürmerstar Erling Haaland in der ersten Hälfte dieses Kalenderjahres.

Kahn zählte auf, was ihn am 22-Jährigen so begeistert habe, dass er ihn nur allzu gerne zum FC Bayern transferiert hätte: "Über die Qualität von Haaland müssen wir nicht diskutieren. Was mir darüber hinaus an ihm gefällt, ist seine Mentalität. Haaland ist ein typischer Vollstrecker-Stürmer, der von Anfang an nur mit einem Gedanken auf den Platz geht: Ich will Tore machen! [...] Jetzt hat er bei Manchester City in acht Liga-Spielen 14 Treffer auf dem Konto. Er ist in absoluter Top-Form."

Eine realistische Chance, die norwegische Tormaschine nach München zu lotsen, habe es in diesem Sommer aber eigentlich nie gegeben, wie Kahn einräumte: "Wenn ich über die Haaland-Thematik nachdenke, muss ich an die Diskrepanz zwischen der Bundesliga und der Premier League denken. Da geht es nicht nur um den Unterschied bei den TV-Einnahmen, sondern auch darum, dass Manchester City ein Klub ist, hinter dem Investoren stehen, die Möglichkeiten haben, die exorbitant sind."

Erling Haaland wechselte im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro Ablöse vom BVB in Richtung ManCity und gilt mittlerweile neben Kylian Mbappé als wertvollster Fußballspieler der Welt.