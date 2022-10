Enthüllt: BVB wollte Ödegaard verpflichten

IMAGO/Zac Goodwin

Martin Ödegaard stand beim BVB auf dem Zettel

Martin Ödegaard hat beim FC Arsenal endgültig den Durchbruch geschafft. 2015 war der Mittelfeldspieler als Jugendlicher aus seiner norwegischen Heimat zu Real Madrid gewechselt. Damals beschäftigte sich auch Borussia Dortmund mit der Verpflichtung des Mega-Talents, wie Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp nun enthüllt hat.

"Ich mag ihn wirklich. Etwas schwieriger war es zu Beginn seiner Karriere bei Real Madrid. Da sah es so aus, als liefen die Dinge nicht in seine Richtung. Das hat mich sehr enttäuscht, weil wir ihn schon in Dortmund haben wollten, als er noch sehr jung war", erklärte der heutige Teammanager des FC Liverpool gegenüber "TV2".

Als Nachwuchsspieler galt Ödegaard als Wunderkind. Nach einem intensiven Transferpoker wechselte der Skandinavier 2015 zu Real Madrid. Bei den Königlichen hatte der Kreativspieler aber einen schweren Stand. Über eine Leihe bei Real Sociedad zog es den mittlerweile 23-Jährigen schließlich zum FC Arsenal, wo er mittlerweile die Kapitänsbinde trägt.

Klopp wollte Ödegaard zum BVB lotsen

Klopp hätte Ödegaard gerne zum BVB geholt. "Wir hatten ein langes Gespräch, als er noch ein Junge war, zusammen mit seinem Vater", verriet Klopp, der die Schwarz-Gelben bis 2015 trainierte: "Am Ende hat er sich für Madrid entschieden, und das ist in Ordnung. Aber deshalb habe ich seinen Werdegang immer verfolgt."

Am Sonntag gastiert Klopp mit Liverpool bei Ödegaards FC Arsenal. "Ich bin wirklich glücklich, dass er jetzt der Spieler geworden ist, von dem wir alle erwartet haben, dass er dieser wird. In der Tat sogar noch besser, wenn Sie so wollen. Er spielt eine große Rolle in einem unglaublich starken Arsenal-Team", schwärmte Klopp vom Norweger.

Ödegaard hat in der laufenden Premier-League-Saison bislang drei Tore für die Nord-Londoner erzielt. Nun kann der 45-fache Nationalspieler Klopps Reds ärgern.