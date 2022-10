Matthäus sieht den BVB weiter als Titelkandidaten

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Lothar Matthäus erwartet ein enges Duell zwischen dem BVB und dem FC Bayern

Am Samstagabend steigt in der Bundesliga das langersehnte Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erwartet einen engen Fight. Die jüngste Krise beim BVB nach der Niederlage in Köln will er nicht überbewerten.

"Es mag Momente geben, in denen Dortmund wackelt, aber auf lange Sicht gibt es nur sehr wenige Teams, die mit ihnen konkurrieren können", stellte der 61-Jährige im Gespräch mit dem englischen Magazin "FourFourTwo" klar.

Trotz des Abgangs von Erling Haaland sieht der frühere Bayern-Spieler beim BVB weiterhin einen Kader mit Titelpotenzial. Schließlich habe sich der BVB "in wesentlichen Mannschaftsteilen verstärkt."

Der Umbruch im Sommer sei allerdings auch der Grund, dass zu Beginn der Saison noch nicht alles reibungslos funktioniere. Außerdem habe der Trainerwechsel von Marco Rose hin zu Edin Terzic einen deutlich "Kulturwechsel" im Verein nach sich gezogen.

"Bei all diesen Wechseln ist es keine Überraschung, dass sie noch auf der Suche nach sich sind. Aber ich erwarte, dass sie den FC Bayern im Klassiker am Wochenende vor ernsthafte Herausforderungen stellen werden - und auch, dass sie insgesamt noch eine erfolgreiche Saison spielen werden", betonte Matthäus.

Matthäus: BVB ist der größte Rivale des FC Bayern

Die Brisanz des Top-Spiels am Samstag in Dortmund könne man laut Matthäus derweil gar nicht hoch genug einschätzen. Gerade für den FC Bayern gebe es national nämlich praktisch keinen anderen großen Widersacher mehr. "Wenn man über die größten Rivalen des FC Bayern spricht, dann kommt Dortmund immer ganz oben", machte Matthäus deutlich.

Diesmal ist der Einsatz beim Spiel zwischen BVB und FC Bayern besonders hoch. Denn vor dem neunten Spieltag liegen die beiden Schwergewichte punktgleich auf den Plätzen drei und vier in der Tabelle. Der Sieger des Klassikers würde deshalb am Samstagabend zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze springen.