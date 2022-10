Wo läuft die Fußball-WM 2022 in Katar im TV und Live-Stream?

Eibner Pressefoto via www.imago-images.de

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar trifft Deutschland auf Spanien

Die Übertragungsrechte für die Fußball-WM 2022 in Katar liegen bei Magenta TV, ARD und ZDF. Wer zeigt welche Spiele im TV und Live-Stream? Wo laufen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft? sport.de hat alle Infos zusammengestellt.

Der Pay-TV-Sender Magenta TV zeigt alle 64 Spiele der FIFA Fußball-WM 2022 in Katar. 16 Spiele laufen exklusiv auf Magenta TV. Darunter sind zwei Achtelfinals sowie ein Viertelfinale.

ARD und ZDF übertragen 48 der 64 WM-Begegnungen

ARD und ZDF übertragen via Sublizenzen insgesamt 48 WM-Begegnungen. Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen alle Deutschland-Spiele.

Auch für das Eröffnungsspiel der Fußball-WM in Katar, die beiden Halbfinals sowie für das WM-Finale haben sich ARD und ZDF die Rechte gesichert.

Das ZDF überträgt das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2022 in Katar

Das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2022 zwischen Katar und Ecuador am Sonntag, 20. November – Anpfiff ist um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit – überträgt das ZDF.

Das ZDF zeigt auch das erste WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch, 23. November (14 Uhr) gegen Japan.

Das Gruppenmatch zwischen Deutschland und Spanien gilt als Spitzenspiel der Vorrundengruppe E. Die Begegnung zwischen der DFB-Mannschaft und dem Weltmeister von 2010 läuft am Sonntag, 27. November (20 Uhr) auf ARD.

Die ARD zeigt das Finale der Fußball-WM 2022 in Katar

Das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica am Donnerstag, 1. Dezember (20 Uhr) wird ebenfalls im Ersten übertragen. Die ARD zeigt auch das Finale der Fußball-WM 2022 in Katar am Sonntag, 18. Dezember (16 Uhr).

Die 48 WM-Spiele, die ARD und ZDF übertragen, laufen sowohl im TV-Programm als auch via Livestream in den Mediatheken der beiden Sender.

Eine kompakte Übersicht über den WM-Spielplan und die deutschen Gegner in Katar gibt's hier.