Diese Trainer könnten Matarazzo beim VfB beerben

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Pellegrino Matarazzo (l.) ist beim VfB Stuttgart in die Kritik geraten

Die Bundesliga-Spielzeit begann für den VfB Stuttgart alles andere als optimal. Nach acht Spieltagen stehen die Schwaben noch immer ohne einen einzigen Sieg da und rangieren nur dank der besseren Tordifferenz im Vergleich zu Bayer Leverkusen nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Zieht der VfB schon bald die Reißleine und entlässt Cheftrainer Pellegrino Matarazzo?

Zunächst einmal blieb es in dieser Woche noch ruhig am Neckar. Der 44-Jährige bereitet seine Mannschaft intensiv auf die Heimaufgabe am Sonntag (ab 19:30 Uhr) gegen den Tabellenführer 1. FC Union Berlin vor.

Nach der Partie gegen den Ligaprimus steht eine Woche später ein weiteres Heimspiel an - gegen das Schlusslicht VfL Bochum. Sollten die Stuttgarter dann nach zehn Spielen noch immer ohne einen Dreier dastehen, war es das wohl für den VfB-Cheftrainer, vermeldeten zuletzt mehrere Medien übereinstimmend.

Nach Informationen des "kicker" wird intern bereits über mögliche Nachfolge-Lösungen diskutiert.

VfB Stuttgart noch ohne Heimerfolg in dieser Saison

So gelten die zuletzt bei Borussia Mönchengladbach beziehungsweise 1899 Hoffenheim entlassenen Fußballlehrer Adi Hütter und Sebastian Hoeneß als vermeintliche Favoriten, sollte es tatsächlich zur Trennung von Pellegrino Matarazzo kommen.

Der US-Amerikaner trainiert den Traditionsverein aus dem Ländle seit 2020. Nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga spielt Stuttgart unter Matarazzo mittlerweile seine dritte Saison im Oberhaus.

So lange wie in diesem Jahr musste der VfB allerdings noch nie auf sein erstes Erfolgserlebnis warten.

Vor allem in den Heimspielen blieb Stuttgart bislang hinter den eigenen Erwartungen zurück. Keines der vier bisherigen Heimspiele wurde gewonnen, außerdem wurden dabei lediglich drei Treffer erzielt. Gegen Berlin und Bochum strebt der Klub nun vor eigener Kulisse die Wende an.