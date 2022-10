Letsch warnt: VfL muss "höllisch aufpassen"

IMAGO/Vitesse Arnhem v RKC Waalwijk

Thomas Letsch warnt vor Eintracht Frankfurt

Nach seinem kapitalen Fehlstart beim VfL Bochum stellt sich Trainer Thomas Letsch auch vor seiner Heimpremiere in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt auf Schwierigkeiten ein.

"Sie werden hier auch zwischen den beiden Champions-League-Spielen alles geben. Wir müssen bei 100 Prozent sein", sagte Letsch, "außerdem sind sie im Umschaltspiel sehr gefährlich. Da muss man höllisch aufpassen!"

Letsch, Nachfolger des entlassenen Thomas Reis, war am vergangenen Wochenende mit dem VfL bei seinem Debüt bei RB Leipzig 0:4 untergegangen, er sprach von einem "desolaten Auftritt". Am Samstag (15:30 Uhr/Sky) soll es an der Castroper Straße ganz anders laufen. "Wir wollen allen im Stadion zeigen, dass wir uns nicht mehr so präsentieren", sagte der 54-Jährige: "Wir wollen die Fans schnell hinter uns bringen."

Fehlen wird den Bochumern voraussichtlich Kevin Stöger, der wegen Erkältungssymptomen nicht trainieren konnte. "Da ist wenig Hoffnung, dass es bis Samstag reicht", sagte Letsch: "Kevin fordert die Bälle, kann die entscheidenden Pässe spielen. Ihn eins zu eins zu ersetzen, das geht nicht. Da muss man sein Spiel dann etwas anpassen. Die Idee dafür haben wir."

Abwehrspieler Kostas Stafylidis steht wieder im Kader. "Er ist ein Spieler, den wir brauchen", sagte Letsch, "aggressiv, flexibel. Das sind seine Stärken, das tut uns gut." Der VfL ist mit einem Punkt aus acht Spielen Tabellenletzter.