England-Ikone: Bellingham besser als Gerrard, Lampard und Co.

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Omar Arnau

Nächste Lobeshymne für BVB-Juwel Jude Bellingham

Nächste Lobeshymne für Jude Bellingham von Borussia Dortmund: Nach Ansicht von Premier-League-Ikone Rio Ferdinand ist das 19 Jahre alte BVB-Juwel der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten in seinem Alter.

"Was er in seinem Alter auf seiner Position macht, das gab es so vorher noch nicht", schwärmte Ferdinand gegenüber "talkSPORT" von Bellingham.

"Die besten Spieler unserer Generation waren nicht so weit", sagte der 43-Jährige und verwies in diesem Zusammenhang auf Legenden wie Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Patrick Vieira und Roy Keane - auch, wenn der BVB-Profi noch "einen weiten Weg vor sich" habe und sich langfristig beweisen müsse, wie Ferdinand betonte.

"Spiele auf diesem Level so zu beeinflussen, als Kapitän seines Teams voranzugehen, das ist das volle Paket", lobte der frühere Weltklasse-Verteidiger die überragende Leistung Bellinghams beim 4:1 des BVB in der Champions League beim FC Sevilla am Mittwoch. Mental sei der Youngster "ein Biest", sagte Ferdinand, "es gibt keine Zweifel an ihm".

BVB: Jude Bellingham schreibt Champions-League-Geschichte

Bellingham hatte den BVB in Sevilla wie schon beim letzten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (2:3) in Abwesenheit von Marco Reus und Mats Hummels erneut als Kapitän aufs Feld geführt.

Das 1:0 der Dortmunder durch Raphael Guerreiro bereitete der Engländer vor. Den Treffer zum 2:0 erzielte er selbst.

Da er bereits im ersten Gruppenspiel gegen den FC Kopenhagen (3:0) sowie in der zweiten Partie bei Manchester City (1:2) getroffen hatte, schrieb Bellingham mit diesem Tor zudem Champions-League-Geschichte. Noch nie zuvor hatte ein Mittelfeldspieler vor seinem 20. Geburtstag in drei aufeinanderfolgenden Einsätzen in der Königsklasse getroffen.

Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025

Treffsicherer als Bellingham zeigten sich an den ersten drei Champions-League-Spieltagen lediglich sein ehemaliger BVB-Teamkollege Erling Haaland von Manchester (5 Tore) sowie Leroy Sané vom FC Bayern (4).

Bellinghams Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025. Zuletzt war er dennoch immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden, unter anderem mit dem FC Liverpool und Real Madrid.

Sein Marktwert wird mittlerweile auf mehr als 100 Millionen Euro taxiert.