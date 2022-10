Macht Real Madrid ernst? Gerüchte lassen Bellingham kalt

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSIN

Jude Bellingham steht beim BVB bis 2025 unter Vertrag

Juden Bellingham von Borussia Dortmund hat die internationale Fußball-Elite mit seiner Glanzleistung in der Champions League einmal mehr auf den Plan gerufen. Angeblich macht Real Madrid nun ernst im Rennen um den BVB-Star. Der junge Engländer lässt sich davon aber nicht ablenken.

Ein Tor, eine Vorlage, dazu zahlreiche herausragende Aktionen: Jude Bellingham stach beim 4:1-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League beim FC Sevilla heraus. Von sport.de erhielt der 19-Jährige, der den BVB zum zweiten Mal in Folge als Kapitän aufs Feld geführt hatte, eine glatte 1,0.

Bellinghams Gala-Abend brachte in Spanien derweil umgehend die Gazetten auf den Plan: Die Sportzeitung "Marca" berichtete am Donnerstag, dass Real Madrid nun endgültig überzeugt sei, den Mittelfeldspieler im kommenden Sommer unter Vertrag nehmen zu müssen.

Die Königlichen würden ab sofort intern alle Hebel in Bewegung setzen und einen Transfer vorbereiten. Der angeblich von den Schwarz-Gelben ausgerufene Preis in Höhe von rund 100 Millionen Euro sei für Real bezahlbar, heißt es außerdem. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025.

BVB-Star Bellingham bescheiden: Mitspieler "machen den Großteil der Arbeit"

Nach der Partie wurde Jude Bellingham prompt auf die neuesten Spekulationen angesprochen. "Ich denke an meine Leistung gegen Sevilla und nicht an die Gerüchte. Ich denke nur an Borussia Dortmund, an die Herausforderung, die vor mir liegt und an die Ziele mit dem Verein", wird der 17-fache englische Nationalspieler von "Mundo Deportivo" zitiert.

Im Gespräch mit "BT Sports" gab sich der Match-Winner zudem sehr bescheiden, was seine Leistung in der Champions League angeht: "Ich versuche nur, der Mannschaft zu helfen."

Bellingham, der in Abwesenheit von Kapitän Marco Reus und Stellvertreter Mats Hummels den BVB aufs Feld führte, sei von seinen Mitspielern bestens unterstützt worden. "Sie machen es mir einfach, sie machen den Großteil der Arbeit. Ich will mit Leistung vorangehen."

In der Champions League hat Jude Bellingham bereits 19 Spiele absolviert, in denen er fünf Tore erzielen konnte - drei allein in der laufenden Saison.