SC Freiburg bangt um Gregoritsch

Stürmer Michael Gregoritsch droht in der Partie des SC Freiburg bei Hertha BSC auszufallen. Der österreichische Fußball-Nationalspieler musste in der Europa-League-Partie gegen den FC Nantes (2:0) am Donnerstagabend nach 20 Minuten verletzungsbedingt runter.

"Es gab früh in der Partie einen Schlag", erklärte Patrick Baier, der den erkrankten Cheftrainer Christian Streich an der Seitenlinie vertrat. "Dann ging es zwar noch ein paar Minuten, aber nach einer unglücklichen Bewegung ist es ihm ins Bein reingezogen. Aber es gibt noch keine genaue Definition, ob es eine Prellung oder ein größeres Problem mit dem Muskel ist."

Sollte Gregoritsch für das Spiel in der Fußball-Bundesliga ausfallen, müssten die Freiburger nach zuvor fünf Spielen mit der exakt gleichen Startelf am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) in der Hauptstadt umstellen. Gegen Nantes kam Routinier Nils Petersen für Gregoritsch in die Partie.