Füllkrug zur WM? Das sagt Schweinsteiger

IMAGO/Nicole Kubelka

Bastian Schweinsteiger wurde 2014 Weltmeister

Nach Deutschlands Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wirbt auch Bastian Schweinsteiger für eine WM-Nominierung von Stürmer Niclas Füllkrug vom Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen.

"Er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Er spielt erfahren, schießt Tore und bereitet vor, ist schnell und hat einen athletischen Körper", sagte der Weltmeister von 2014 bei "Sport1".

Der 29-jährige Angreifer hat in den ersten acht Ligaspielen sieben Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. Die Norddeutschen haben insgesamt 18 Tore geschossen, nur Rekordmeister Bayern München (23) gelangen mehr.

Matthäus hatte sich am vergangenen Wochenende ähnlich positiv über Füllkrug geäußert: "So einer fehlt der Nationalmannschaft. Er muss ja nicht von Beginn an spielen."