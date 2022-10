Hat Pep gelogen? Verwirrung um Haaland-Klausel

IMAGO/Samantha Madar

Erling Haaland wechselte im Sommer von BVB zu Manchester City

Um die vermeintliche "Topklubklausel" in Vertrag von Erling Haaland bei Manchester City herrscht Verwirrung. Hinter einem unlängst getätigtes Dementi von City-Trainer Pep Guardiola soll sich eine gehörige Portion Wortakrobatik verstecken. Die Sache hat allerdings einen Haken.

Im Podcast "Bayern-Insider" betont "Bild"-Fußballchef Christian Falk, dass sich Haaland bei seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City im Sommer 2022 sehr wohl eine Klausel hat zusichern lassen, die es ihm ermöglicht, die Sky Blues vor Ablauf seines Vertrags im Sommer 2027 zu verlassen.

Diese soll ab dem Sommer 2024 greifen und gestaffelt sein. Vermutet wird, dass ein möglicher Interessent 2024 200 Millionen Euro, 2025 175 Millionen Euro und 2026 150 Millionen Euro auf den Tisch legen müsste.

Guardiola, so Falk, soll ganz bewusst herausgestellt haben, dass Haaland keine spezielle Klausel für einen Wechsel zu Real Madrid besitzt, da die Vereinbarung für alle Topklubs gelte. Der spanische Trainerfuchs soll die Presse mit seinem Dementi also bewusst an der Nase herumgeführt haben.

Hat Pep Guardiola gelogen?

Die Behauptung hat allerdings einen fetten Haken: Denn Guardiola beschränkte seine Ausführungen am Mittwochabend nach dem 5:0-Sieg der Cityzens in der Gruppenphase der Champions League gegen den FC Kopenhagen keineswegs auf Real Madrid.

"Es ist nicht wahr, er [Erling Haaland, d.Red.] hat keine Ausstiegsklausel für Real Madrid", eröffnete Guardiola auf Nachfrage zwar, schob aber nach: "Oder für irgendein anderes Team."

Auffallend ist dennoch, dass die Existenz einer Haaland-Ausstiegsklausel bereits von vielen Seiten herausgestellt wurde.

Zuletzt bekräftigte der ehemalige Präsident des FC Malaga Fernando Sanz bei "El Chiringuito", dass eine solche Vereinbarung existierte. Auch die "Marca" heizte die Gerüchteküche weiter an. Falk goss nun erneut Öl ins Feuer.