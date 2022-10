Hainer schließt Bruch mit einem Transfer-Dogma nicht aus

Bevor es am Samstag um 18:30 Uhr zum Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen den beiden Top-Teams Borussia Dortmund und FC Bayern kommt, hat sich Bayern-Präsident Herbert Hainer in einem Interview Frage und Antwort zu den wichtigsten Themen rund um die Münchner gestanden.

Im Fokus standen vor allem die Transferaktivitäten des FC Bayern, Hainer schloss dabei den Bruch mit einem alten Dogma nicht aus.

Man verfüge zwar nicht über die finanziellen Mittel "wie die Klubs, die von Investoren und ganzen Staaten finanziert werden und müsse daher "klug wirtschaften", sei aber "absolut schuldenfrei" und zu 100 Prozent Eigentümer des eigenen Stadions, wich Hainer der Frage nach einem lange von seinem Vorgänger kategorisch ausgeschlossenen 100-Millionen-Euro-Transfer im Gespräch mit der "tz" zwar aus, verneinte aber ebenso wenig, dass diese Schallmauer gebrochen werden könnte.

Im Vordergrund stehe allerdings immer, dass der Spieler zum FC Bayern passe. "Nicht nur finanziell, sondern auch in Sachen Persönlichkeit und Spielphilosophie", so Hainer.

Ohnehin sei der zurückliegende Transfersommer bereits ein Einschnitt gewesen. Er habe sich mit Vorstandschef Oliver Kahn und Sportboss Hasan Salihamidzic ausgetauscht und man sei zu den Erkenntnis gelangt, dass man "früh genug" an die interessanten Akteure herantreten müsse, damit man auch wirklich eine Chance habe.

"Das hat gut funktioniert. Wir haben bekanntlich fünf Spieler geholt und hatten auch noch Alternativen auf unserer Liste, für jede Position eine A-, B- und C-Lösung. Chapeau an Hasan und sein Team: Wir haben für jeden Transfer die A-Lösung bekommen", berichtet Hainer vom Erfolg dieser Herangehensweise.

"An diesem Abend war der FC Bayern nicht der FC Bayern"

Weiterhin äußerte sich Hainer aufgrund der anstehenden Jahreshauptversammlung am 15. Oktober zu den unrühmlichen Auftreten des Klubs bei der letzten Versammlung, bei der die Klub-Führung von den Anwesenden Mitgliedern gnadenlos mit dem umstrittenen Katar-Sponsoring konfrontiert wurde, die Anwesenden letztlich rüde und hilflos wirkend abwürgte und einen Sturm der Entrüstung loslöste.

"An diesem Abend war der FC Bayern in der Gesamtdarstellung nicht der FC Bayern, wie wir ihn sehen wollen. Wir alle haben da Fehler gemacht, und ich für meinen Teil will es dieses Mal besser machen. [...] Es ist mir eine Herzenssache, zu zeigen, dass das nicht der wahre FC Bayern gewesen ist", so Hainer.

Hainer erklärte, dass es im Vorfeld des Gastspiels des FC Bayern in Dortmund zu einem frühen Abendessen mit den BVB-Bossen kommen wird und enthüllte, was ihn an diesem Treffen besonders reizt: "Darauf freue ich mich, weil es immer interessant ist, die Stimmung beim BVB auszuloten", erklärte der 68-Jährige im Gespräch mit der "tz".

Dass die Zusammenarbeit mit Sponsor Qatar Airways fortgesetzt wird, ist jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen. Den Vertrag bis 2023 werde man erfüllen. Wie es dann weitergeht, müssten Kahn und Co. entscheiden. Grundsätzlich betonte der Klub-Boss allerdings, dass er der Ansicht sei, dass das Engagement im Emirat positive Auswirkungen zeige.

FC Bayern glaubt fest an Julian Nagelsmann

Zudem stärkte Hainer Trainer Julian Nagelsmann den Rücken. Dass die Münchner unter dem jungen Coach zwischenzeitlich vier Bundesliga-Partien in Serie nicht gewinnen konnten, "mag für ihn vielleicht die schwerste Zeit beim FC Bayern gewesen sein", dennoch habe Nagelsmann eine "große Karriere vor sich" und müsse seinen Weg gehen. "Wir sind hier im Klub jedenfalls der felsenfesten Überzeugung, dass er der richtige Mann für uns auf dem richtigen Weg ist."

Eine Ansicht, die Nagelsmann mit einem Sieg gegen den BVB sicherlich noch einmal bestärken könnte.