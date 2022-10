Weitere BVB-Stars vor Comeback gegen den FC Bayern?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der BVB musste zuletzt unter anderem auf seine Kapitäne Marco Reus (3.v.l.) und Mats Hummels (r.) verzichten

Bundesligist Borussia Dortmund musste in den vergangenen Wochen fast auf eine komplette Fußballmannschaft an verletzten und erkrankten Spielern verzichten. Rechtzeitig zum Schlagerspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) lichtet sich das Lazarett nun aber merklich.

Schon rund um die starke Performance beim 4:1-Auswärtssieg in der Champions League gegen den FC Sevilla wurde bekannt, dass die beiden Routiniers und etatmäßigen BVB-Kapitäne Marco Reus und Mats Hummels zum Wochenende vor der Rückkehr in den Kader stehen.

Während Offensivmann Reus seit dem Revierderby gegen den FC Schalke mit einer Sprunggelenksverletzung ausfiel, musste Innenverteidiger Hummels zuletzt mit einer Erkältung passen.

Mehr dazu: Hummels und Reus vor Rückkehr gegen den FC Bayern

Wie es in einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" vom Freitag heißt, hoffen noch zwei weitere Stars der Schwarz-Gelben auf ihr Comeback gegen den deutschen Rekordmeister.

So sollen auch Torwart Gregor Kobel und Allrounder Marius Wolf auf die Rückkehr in den Spieltagskader der Westfalen brennen, die am Samstag als Tabellenvierter den -dritten aus München empfangen.

BVB-Keeper Kobel fehlte bei den Bundesliga-Pleiten in Leipzig und Köln

Laut Informationen der Zeitung soll erst am Spieltag selbst in allen vier Fällen die endgültige Entscheidung fallen, ob es etwas wird mit der Berufung ins Aufgebot gegen die Münchner Bayern.

Gregor Kobel fehlte Borussia Dortmund zuletzt wochenlang. Aufgrund einer muskulären Verletzung musste der Schweizer im September passen und wirkte unter anderem bei allen drei letzten Champions-League-Spielen sowie den Niederlagen in der Bundesliga gegen RB Leipzig (0:3) und den 1. FC Köln (2:3) nicht mit.

Marius Wolf klagte hingegen über Kreislaufprobleme und wurde vorsichtshalber die letzten zwei Wochen geschont.