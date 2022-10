Bayern droht Transfer-Duell mit Frankfurt, Gladbach und Co.

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Hasan Salihamidzic ist Sportvorstand des FC Bayern

Der FC Bayern schaut sich auf dem Transfermarkt zunehmend nach Talenten mit Entwicklungspotenzial um. Beim neusten Wunschspieler droht dem Rekordmeister aber offenbar unter anderem Konkurrenz von Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach sowie dem SC Freiburg und Hamburger SV.

Hat der FC Bayern das nächste Top-Talent an der Angel? Wie das Portal "footmercato" berichtet, sind die Münchner an Moses Turay vom französischen Erstligisten ES Troyes interessiert. Der 18-Jährige kommt aktuell noch überwiegend in der U19-Mannschaft zum Einsatz.

Turay ist auf der rechten Außenbahn beheimatet, kann aber auch im Sturmzentrum auflaufen. Obwohl der Nationalspieler Sierra Leones noch nicht seinen Durchbruch in der Ligue 1 feiern konnte, wird er bereits jetzt mit zahlreichen vermeintlichen Interessenten in Verbindung gebracht.

Eintracht Frankfurt, Gladbach und Co. ebenfalls interessiert?

Neben dem FC Bayern, der Turay wohl zunächst für seine Regionalliga-Mannschaft eingeplant hat, nennt "footmercato" mit Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach sowie dem SC Freiburg und Hamburger SV weitere deutsche Klubs als angebliche Kandidaten auf eine Verpflichtung.

Zudem soll sich Turay im Visier vom OGC Nizza und der OSC Lille aus Frankreich sowie von Lazio Rom aus der italienischen Serie A befinden.

FC Bayern sucht verstärkt nach Talenten

Somit muss sich der FC Bayern erst einmal gegen die prominente Konkurrenz durchsetzen, soll Turay am Ende tatsächlich an der Säbener Straße landen.

Die Münchner nehmen nun schon seit mehreren Jahren vermehrt Talente auf dem Transfermarkt in den Blick. Erst im Sommer wechselte der gerade einmal 17 Jahre alte Mathys Tel für rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern. Unter Cheftrainer Julian Nagelsmann absolvierte der Angreifer mittlerweile immerhin bereits sechs Pflichtspiele.