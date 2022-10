BVB geht im Rennen um Bellingham-Bruder in die Vollen

IMAGO/Ryan Crockett/JMP/Shutterstock

Judes Bruder Jobe Bellingham soll beim BVB hoch im Kurs stehen

Ein Bellingham ist bald wahrscheinlich weg, der nächste womöglich aber schon im Anflug: Wie englische Medien berichten, intensiviert der BVB seine Bemühungen um Jobe Bellingham, dem kleinen Bruder von Jude. Im Rennen um den 17-Jährigen sollen die Dortmunder gute Karten haben.

Wie das englische Portal "Football League World" exklusiv erfahren haben will, geht der BVB im Rennen um eine Verpflichtung von Jobe Bellingham in die Vollen.

Der Bruder von Jude wird schon länger mit einem Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht. Jetzt sollen die Dortmunder dem Bericht zufolge im Poker um den Teenager tatsächlich ernst machen.

Obwohl mit dem FC Liverpool, Manchester United und dem FC Chelsea auch einige englische Schwergewichte am jungen Offensivspieler interessiert sein sollen, hat der BVB keinesfalls die schlechteren Karten, heißt es. Vor allem der Erfolg von Bruder Jude im Trikot der Borussia könne sich als entscheidendes Argument für den Bundesligisten erweisen.

Gerüchte über einen Wechsel von Jobe Bellingham nach Dortmund kamen erstmals im Frühjahr 2021 auf. Damals berichtete unter anderem "Sky Sports", die Borussia habe den Youngster auf dem Zettel. Auf den Bruder von Jude angesprochen, erklärte der damalige und heutige Trainer Edin Terzic: "Wir hätten da nichts gegen. Man muss nur sehen, ob es der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist."

Auch in den letzten Monaten tauchten immer wieder Meldungen auf, die Jobe Bellingham mit dem BVB in Verbindung brachten. So schrieben unter anderem die "Ruhr Nachrichten" Ende 2021, die Schwarz-Gelben beschäftigten sich "ernsthaft" mit einer Verpflichtung des Teenagers.

Durchaus problematisch könnte sich für den BVB die neue Vertragskonstellation Bellinghams erweisen. Seit dem 23. September verfügt der Engländer bei seinem Klub Birmingham City über einen Profivertrag mit einer Laufzeit bis 2024. Der Zweitligist könnte dementsprechend eine hohe Ablöse für das Talent einfordern. Und dass Birmingham seine Eigengewächse nicht zum Schnäppchenpreis ziehen lässt, ist spätestens seit dem Wechsel von Bruder Jude zum BVB bekannt. Für ihren heutigen Kapitän überwies die Borussia im Sommer 2020 eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro.