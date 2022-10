Haalands irres Wochengehalt enthüllt

IMAGO/Nick Potts

Erling Haaland schießt bei Manchester City Tore am Fließband

Erling Haaland ist ein Phänomen. Der ehemalige Stürmer des BVB kann auch im Trikot von Manchester City schlicht nicht mit dem Toreschießen aufhören. Neben seiner Trefferquote ist allerdings auch das Gehalt des Norwegers exorbitant hoch.

Der Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City hat sich für Erling Haaland allemal ausgezahlt. In seinen ersten acht Spielen in der Premier League erzielte der 22-Jährige 14 (!) Tore, darunter drei Dreierpacks. In der Champions League läuft es ebenfalls blendend, fünf Tore in drei Partien stehen hier zu Buche.

Die Skyblues verpflichteten den Wunderstürmer dank dessen Ausstiegsklausel für eine vergleichsweise schmale Ablösesumme von 60 Millionen Euro. Für das Gehalt des Norwegers greift City hingegen ungleich tiefer in die Tasche.

Wie die englische "Daily Mail" exklusiv berichtet, kassiert Haaland 865.000 Pfund - pro Woche. Das ist umgerechnet knapp unter einer Million Euro. Das Jahresgehalt des Stürmers liegt demnach bei 51 Millionen Euro.

Haaland verdient hochgerechnet 20 Mio. Euro mehr als Ronaldo

Das macht den ehemaligen Dortmunder mit weitem Abstand zum Top-Verdiener der Liga. Zum Vergleich: Cristiano Ronaldo verdient knapp unter 30 Millionen Euro pro Jahr, Liverpools bestbezahlter Spieler ist Mohamed Salah mit einem Jahresgehalt von 22 Millionen Euro.

Gleichwohl merkt die "Daily Mail" an, dass das aktuelle wöchentliche Salär unter anderem wegen einer ganzen Reihe an Klauseln und Boni solch astronomische Formen annimmt. Die Extra-Bezahlungen seien allerdings "unkompliziert und quasi garantiert", heißt es in dem Bericht. Konkrete Bedingungen, an die die Prämien geknüpft sind, nannte die Zeitung nicht.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Haaland für jedes erzielte Tor eine gesonderte Zahlung erhält. Angesichts der 19 Tore, die der Norweger in seinen ersten zwölf Pflichtspielen für City erzielte, kommt schon eine beachtliche Summe zusammen.

Nicht zuletzt dank solcher finanzieller Anreize dürfte der Klub um Teammanager Pep Guardiola das Rennen um den Angreifer in diesem Sommer gewonnen haben.