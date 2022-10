Angebliches Bayern-Interesse an Inter-Star: Das ist dran

IMAGO

Lautaro Martínez (r.) spielte zuletzt schon in der Champions League gegen den FC Bayern

Der FC Bayern hält intensiv Ausschau nach einem neuen Mittelstürmer. Zuletzt brodelte auch die Gerüchte-Küche um Lautaro Martínez vom italienischen Topklub Inter Mailand, nachdem sich sein Berater offen für externe Offerten gezeigt hatte. Was ist wirklich dran an den Bayern-Spekulationen?

"Ich wäre nicht überrascht, denn es gibt immer Anfragen", hatte sich Martínez-Berater Alejandro Camano zuletzt gegenüber "TyC Sports" über ein mögliches Angebot aus München für seinen Klienten geäußert, der seit 2018 bei Inter unter Vertrag steht und seitdem 61 Tore in 143 Serie-A-Spielen für die Nerazzurri geschossen hat.

Der argentinische Nationalspieler soll sich dank seiner starken Leistungen in den letzten Jahren im Inter-Trikot, in dem er 2021 italienischer Meister geworden war, bei einer Vielzahl europäischer Topklubs in den Vordergrund gespielt haben.

Laut eines jüngsten Medienberichts soll der FC Bayern allerdings nicht darunter sein. "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl zumindest ging so weit und verwies die Spekulationen um das Münchner Interesse am 25-Jährigen ins Reich der Fabeln.

Martínez steht noch bis 2026 bei Inter unter Vertrag

Der argentinische Stürmer-Star dürfte nicht zuletzt aus finanziellen Gründen keine realistische Option beim FC Bayern sein. Er besitzt in Mailand noch einen langfristigen Vertrag bis 2026. Die Inter-Bosse hatten zudem in der jüngeren Vergangenheit überhaupt keine Anzeichen gemacht, ihren besten Torjäger der letzten Jahre abgeben zu wollen.

In der laufenden Spielzeit hapert es bei Martínez noch etwas. In acht Ligaspielen hat er für Inter drei Treffer erzielt, in der Königsklasse wartet er nach den ersten drei gespielten Begegnungen noch auf sein erstes Saisontor.

Auch bei der 0:2-Niederlage des italienischen Vizemeisters gegen die Bayern am 7. September blieb die Nummer 10 im Inter-Sturm blass und ohne Torerfolg.