Hier läuft das Schlagerspiel BVB vs. FC Bayern live im TV

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Der BVB empfängt den FC Bayern am Samstagabend

Am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern zum ewig jungen Bundesliga-Klassiker im Signal Iduna Park. Beide Top-Teams wollen unbedingt gewinnen, um in der Tabelle an Spitzenreiter 1. FC Union Berlin dranzubleiben und den jeweils anderen auf Distanz zu halten. Wo wird der BVB vs. FC Bayern live im TV und Stream übertragen?

Beide Mannschaften haben sich in dieser Woche in der Königsklasse für das Schlagerspiel in der Bundesliga warm geschossen. Während der FC Bayern am Dienstag in der Champions League ein lockerleichtes 5:0 gegen Viktoria Pilsen feierte, ließ der BVB beim 4:1-Auswärtssieg beim FC Sevilla ebenfalls nichts anbrennen.

In der Bundesliga wollen nun sowohl die Schwarz-Gelben als auch der Rekordmeister aus München unbedingt nachlegen und das Topspiel des neunten Spieltags gewinnen. Bislang rangieren beide Teams punktgleich auf den Plätzen drei (FC Bayern) und vier (BVB) und damit hinter den eigenen Erwartungen. Wo wird der Klassiker live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier wird BVB vs. FC Bayern live im TV und Stream gezeigt