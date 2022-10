Lob für Moukoko: "Viel bessere Variante als Modeste"

IMAGO/Ralf Treese

Moukoko und Modeste duellieren sich um den Sturmplatz beim BVB

Vor dem Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern wird bei Borussia Dortmund weiter die Frage diskutiert, wer gegen die Münchner eigentlich im Sturm spielen soll. Für den TV-Experten ist die Antwort auf die Frage Youssoufa Moukoko oder Anthony Modeste klar: Der perfekte Mann für die Spitze beim BVB ist derzeit nur einer.

"Ich glaube, dass Moukoko die sehr viel bessere Variante ist als Modeste", sagte Hamann gegenüber "Bild" und fügte an: "Ich sage klar: Der muss jetzt am Samstag spielen, wenn du den jetzt wieder rausnimmst, verlierst du den Spieler für diese Saison und der wird dann auch keinen Vertrag unterschreiben." Moukoko müsse und werde auch spielen, legte sich der frühere Bundesliga-Profi fest.

Modeste hingegen agiere "wie ein Fremdkörper", sagte Hamann über den 34-Jährigen, den die Dortmunder im Verlauf des Ausfalls von Königstransfer Sébastien Haller noch Anfang August vom 1. FC Köln verpflichteten. Einige Experten bescheinigten dem Routinier zwar, dass der Spiel des BVB gar nicht auf ihn zugeschnitten sei, doch Hamann sieht dies anders.

Hamann: BVB kann Modeste gar nicht finden

"Was mir nicht gefällt: Die haben gegen Schalke 30 Flanken geschlagen, gegen Köln 25 und dann sagen die, sie finden den nicht", legte der 49-Jährige den Finger in die Wunde. Er habe Modeste "etwas beobachtet", führte der TV-Experte und Ex-Nationalspieler aus, und dabei das Gefühl entwickelt, dass der Angreifer "in diese Positionen gar nicht mehr hinkommt, da wo er antreten muss". Ergo: "Die können den gar nicht finden."

Für Hamann ist Modeste daher ein Fehlkauf gewesen. Der BVB sei "unter Schock" gewesen nach der Krebsdiagnose bei Haller. "Aber vielleicht hätte man noch ne Woche warten sollen. Zu dem Zeitpunkt hat sich das sympathisch angehört, aber jetzt muss man sagen, dass das auch für das Geld, was er kostet, kein guter Griff war", so Hamann über den Ex-Kölner, der immerhin gut fünf Millionen Euro kostete und einen Einjahresvertrag unterschrieb.