Lewandowski hebt Rolle von Ex-Coach bei Bayern hervor

IMAGO/Pressinphoto

Arbeiteten einst beim FC Bayern zusammen: Pep Guardiola und Robert Lewandowski

Robert Lewandowski macht beim FC Barcelona dort weiter, wo er beim FC Bayern in der vergangenen Saison aufgehört hat: Der Weltfußballer schießt Tore wie am Fließband. Dass der Start so gut verlief, sei auch einem ehemaligen Münchner Trainer zu verdanken.

Pep Guardiola wirkte drei Jahre lang beim FC Bayern als Chefcoach, den Rekordmeister krempelte er mit seiner ganz eigenen Spielphilosophie damals mächtig um. Für Angreifer Robert Lewandowski, der zwischen 2014 und 2016 mit dem Spanier in München zusammenarbeitete, war diese Arbeit wegweisend.

Die "zwei Jahre fühlten sich wie zehn an", hob der polnische Nationalmannschaftskapitän in der Oktober-Ausgabe des Klubmagazins "Revista Barca" hervor. Die Zeit mit Guardiola habe ihn auch bestens auf den Fußball in Spanien, insbesondere des FC Barcelona vorbereitet.

"Ich wusste viel über Barcelona und sein Wirken hier", führte Lewandowski aus: "Ich habe eindeutig verstanden, wovon er sprach. All das machte es mir leichter, mich an seine Taktik und seine Vorstellung von Fußball anzupassen. Jetzt fühlte ich mich also auch bereit, diesen Schritt zu tun." Dank Guardiola "war es einfacher, sich an Barca anzupassen", fügte er an.

Robert Lewandowski hebt Ex-Trainer hervor

Der heutige Teammanager von Manchester City habe ihn dazu gebracht, seine "Vorstellung vom Fußball zu ändern. Ich habe gelernt, das Spiel nicht nur als Fußballer zu betrachten, sondern auch die Taktik zu berücksichtigen". Dies habe ihn zugleich zu einem mannschaftsdienlicheren Spieler gemacht.

Robert Lewandowski, dem mit dem aktuellen Bayern-Coach Julian Nagelsmann in der vergangenen Saison immer wieder Meinungsverschiedenheiten nachgesagt wurden, hob außerdem die Bedeutung weiterer Top-Trainer in seiner bisherigen Laufbahn hervor: "Ich habe mit sehr guten Trainern, wie Klopp, Guardiola, Ancelotti und Flick, zusammengearbeitet. Sie alle sind sehr verschieden." Deshalb wisse er, dass er sich mit Barca-Trainer Xavi "gut verstehen und viele Erfolge feiern wird".