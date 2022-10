Probleme bei Hernández? Berater widerspricht Nagelsmann

IMAGO/Marcio Machado

Lucas Hernández verletzte sich beim Spiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona

Fußball-Bundesligist FC Bayern München muss seit Mitte September auf Innenverteidiger Lucas Hernández verzichten. Cheftrainer Julian Nagelsmann hatte unlängst verraten, dass der Heilungsverlauf nicht optimal verläuft. Umgehend reagierte der Berater und widersprach.

"Bei Luci wird es noch etwas dauern, die Bildgebung war nicht so überragend, es ist eine blöde Stelle, wo der Heilungsverlauf etwas dauert", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Spitzenspiel bei Borussia Dortmund.

Vier Pflichtspiele hat der 26-Jährige aufgrund eines Muskelbündelrisses im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels bereits verpasst, den er sich im Spiel gegen den FC Barcelona in der Champions League (2:0) zugezogen hatte.

Zuvor war spekuliert worden, es drohe gar ein Ausfall bis zur WM-Pause Mitte November, womit seine Teilnahme an der Endrunde in Kater in der Schwebe stünde. Zunächst hatten Hoffnungen in München bestanden, der Linksfuß könne im Oktober zurück in die Mannschaft rücken.

FC Bayern am 15. Spieltag beim FC Schalke 04

Hernández' Berater Frank Hocquemiller widersprach der pessimistischen Einschätzung nun jedoch entschieden. Gegenüber "RMC Sport" stellte er klar: "Lucas wird am Montag das Lauftraining aufnehmen und für Bayern vor dem Ende dieses Monats wieder spielen können." Sein Schützling befinde sich demnach voll im Genesungsplan.

Das letzte Spiel vor der Weltmeisterschaft bestreitet der FC Bayern München am 12. November beim Aufsteiger FC Schalke 04. Anschließend geht die Bundesliga bis zum 20. Januar in eine vorgezogene Winterpause.

Die französische Nationalmannschaft, für die Lucas Hernández bislang 32 Länderspiele absolviert hat, trifft bei der WM in der Gruppe D auf Australien, Dänemark und Tunesien. Gegen welche Nation der amtierende Weltmeister im Vorfeld testet, ist noch nicht beschlossen worden.