Stimmen: Stolzer Gladbach-Coach - Aytekin im Fokus

IMAGO/Herbert Bucco

Daniel Farke (r.) siegte im Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln

Während Eintracht Frankfurt in Bochum untergeht, verliert der FC Schalke 04 bei Bayer Leverkusen, wo Neu-Trainer Xavi Alonso sein Debüt mit einem Sieg feiern konnte. Am Abend gab es zwischen BVB und FC Bayern keinen Sieger, aber viel Gesprächsbedarf. Das sagen die Trainer zu den Geschehnissen:

Die Stimmen zum 9. Bundesliga-Spieltag:

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir sind froh, dass wir unseren Fans nach der längeren Durststrecke diesen Derbysieg schenken konnten. Ich bin richtig zufrieden, dass meine Mannschaft nach dem Spiel in Bremen so eine Reaktion gezeigt hat. Das zeugt von Klasse. Es war wichtig, früh das 3:1 nachzulegen, weil Köln eine mutige Mannschaft ist."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, der Elfmeter ist einer und auch die Gelb-Rote Karte ist eine. Aber das Foul an Dejan Ljubicic wurde nicht richtig bewertet, da ist mir Gelb zu wenig. Mit dem 1:3 sind wir dann endgültig auf die Verliererstraße geraten."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) ... zum späten Ausgleich von Anthony Modeste: "Toni war auch am ersten Tor maßgeblich beteiligt, hat nochmal quergelegt. Das war ein Thema, was wir aus den letzten Spielen mitgenommen haben: Dass wir als Team Tore erzielen wollen und unseren Stürmern helfen, Tore zu erzielen. Wie Toni dann uneigennützig abgespielt hat, war hervorragend. Nicht nur Toni hat sich gefreut, sondern die ganze Mannschaft und das Stadion haben sich gefreut. Wir freuen uns sehr, dass er sich belohnen konnte."

... zu seinen Auswechslungen und Anpassungen: "Wir haben uns nochmal gefragt, was wir brauchen, um zu gewinnen. Wir wollten das Spiel gewinnen, das hat leider nicht geklappt. Wir waren uns sicher, dass wir alles, was wir dafür brauchen, in der Kabine haben. Das Allerwichtigste ist, dass wir jeden Einzelnen brauchen. Das hat am Ende den Ausschlag gegeben."

... zu seiner Reaktion nach dem Spiel: "Ich hab mich gefreut, das hat man bei dem Tor gemerkt. Es war für mich persönlich keine einfache Woche, ich war sehr emotional. Ich möchte bitte nicht darüber reden. Da kamen ein paar Gefühle hoch. Ich freue mich, dass wir den Leuten zeigen konnten, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Es ist nicht leicht gegen die Bayern zu spielen. Es ist besonders nicht leicht, wenn man 0:2 hinten liegt. Das ist normalerweise der Zeitpunkt, wo die Bayern das dritte, vierte, fünfte Tor nachlegen. Das ist nicht passiert. Wir haben es uns am Ende verdient, diesen Punkt mitzunehmen, da wir alles nach vorne geworfen haben. Ich würde mich über eine Mentalitätsfrage freuen."

... zur Entscheidung, Youssoufa Moukoko und nicht Anthony Modeste von Beginn an zu bringen (vor dem Spiel): "Youssoufa hat Mittwoch ein sehr gutes Spiel für uns gemacht, hat das erste Mal seit langem von Beginn an gespielt. Er hat viele gute Szenen gehabt. Das hat uns richtig gut gefallen, er hat sich das verdient. Das bedeutet nicht, dass Toni sich das nicht verdient hat. Nur Toni ist derjenige, der ein paar Minuten später reinkommt. Wir haben klar gesagt, dass wir einen engen Terminkalender haben und sind uns sicher, dass wir beide Qualitäten brauchen."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München) ... zum Spiel: "Am Ende ist es ein gerechtes Ergebnis. Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr viele Umschaltchancen, wo wir das dritte Tor vermissen. Dortmund hat in der Phase nicht so an ein Comeback geglaubt. Dann haben wir einmal nicht verteidigt bei dem ersten Gegentor und am Ende gehen wir nicht wirklich nach. Dortmund hat alles vorne reingeworfen und am Ende ist es gerecht. Es tut weh, da es spät ist, aber es ist nicht unverdient."

... zum Status von Alphonso Davies: "Verdacht auf Gehirnerschütterung, das ist bei dem Tritt ins Gesicht nicht verwunderlich."

... zur fehlenden Karte gegen Jude Bellingham: "Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir vor vier Monaten eine Schulung. Wenn du einen Spieler mit einem hohen Fuß im Gesicht triffst, ist es eine glatte Rote Karte. Ich weiß nicht, ob das andere Regeln waren. Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Ob Absicht oder nicht, er tritt ihm volle Kanne ins Gesicht. Das ist nicht Gelb, das ist eine Rote Karte. Gelb ist es aber auf alle Fälle."

... zur Bezeichnung "Trainertalent" durch Karl-Heinz Rummenigge: "Das sagen alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge. In meinen Augen sagen es zu viele. Ich bin ein Trainertalent, da bin ich auch stolz drauf. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, den Rest bewerten andere."

... zu Jude Bellingham und Jamal Musiala (vor dem Spiel): "Beide sind tragende Säulen in ihren Klubs. Dazu sind sie sehr jung, haben also Potenzial, um sich zu entwickeln. Beide haben eine gute Torgefahr, natürlich etwas andere Positionen - Jamal etwas offensiver. Beide sind wichtige Spieler für ihre Klubs und gute Identifikationsfiguren. Jamal ist sehr bescheiden, ich kann ihn besser im Umgang bewerten als Jude. Jamal ist ein sehr demütiger und bescheidener Spieler, der im Umgang für jeden FCB-Mitarbeiter ein Genuss ist. Das sieht man auch an seinen Leistungen. Die Entwicklungen von letztem Jahr auf dieses sind gewaltig. Wenn er die defensive Verlässlichkeit der letzten Wochen hat, ist er außergewöhnlich und auf dem Weg zum Topspieler."

Anthony Modeste (Torschütze Borussia Dortmund) ... zu seiner Leistung: "Am Ende müsste ich zwei Tore schießen. Ich muss dennoch positiv bleiben, da das passieren kann. Am Ende habe ich das 2:2 gemacht und das ist für uns das Wichtigste."

... zu seinem Treffer: "Ich werde kein Geheimnis darum machen: Ich habe mich unter der Woche ein bisschen beschwert. Wir Flanken nicht genug. Jetzt war ich vielleicht überrascht - aber ich sollte nicht überrascht sein. Am Ende habe ich an mich geglaubt, wer soll das sonst machen? Ich habe mich belohnt. Ich freue mich für Mouki, da er sehr gut die letzten Spiele gearbeitet hat. Er hat es auch verdient, ein Tor zu schießen. Wir sind eine Familie und ich wünsche ihm das Beste."

... zur Doppelspitze mit Youssoufa Moukoko: "Die letzten 20 Minuten war es für Bayern schwer. Mit meiner Größe habe ich etwas gebracht. Vielleicht ist das auch eine Option. Es ist ein großer Verein, ich genieße diese Atmosphäre. Wir spielen Champions League und ich bleibe positiv. Mein Wechsel war sehr schwer, ich habe sehr viel auf den Deckel gekriegt. Ich muss nur positiv bleiben und an mich denken."

... zum Resultat: "Es war für uns sehr wichtig, das zweite Tor zu schießen. Wir haben nicht gewonnen, dennoch haben wir gerne einen Punkt geholt. Wir wollen Meister werden - natürlich ist ein Punkt besser als keiner. Wenn du beim BVB spielst, musst du solche Spiele gewinnen, da du zuhause spielst."

Manuel Neuer (Kapitän & Torwart FC Bayern München) ... zum Tritt von Jude Bellingham gegen Alphonso Davies: "Es ist sicherlich keine Absicht, das muss man sofort sagen, um Bellingham in Schutz zu nehmen. Wir haben in der Halbzeit gehört, dass der Kopf zu tief war. Meiner Meinung nach ist er nicht zu tief. Anfang der Saison wurde uns von den Schiedsrichtern erklärt, dass Kopftreffer eher mit einer Roten Karte geahndet werden. Das muss der Schiedsrichter mit seiner Unterstützung in Köln abwägen. Wir fordern da keine Rote Karte, dennoch ist es eine spielentscheidende Szene."

... zum Spiel: "Es lag ganz klar an uns, nicht an Borussia Dortmund. Wir hätten den Sack zumachen müssen mit einem dritten Tor. Wir hatten die Möglichkeiten dafür, es waren Situationen, wo wir gekontert haben und teilweise in Überzahl waren. In der Box haben wir dann wieder nicht die richtige Entscheidung getroffen. Bei einem 3:0 ist der Sack zu."

... zu den Problemen: "Man muss immer die einzelnen Situationen analysieren. Die letzte Konsequenz und Fokus haben nicht gestimmt. Jeder von uns will, dass wir ein Tor erzielen und wir wollen die Bälle verteidigen und zu null spielen. Aber kleine Fehler passieren im Fußball. Dennoch sind da zu viele passiert in letzter Zeit."

Leon Goretzka (Torschütze FC Bayern München) ... : "Es hat zwei Gründe: Zum ersten nutzen wir unsere Gelegenheiten nicht. Zum anderen die Situationen, die wir nicht konsequent genug zu Ende spielen. Wenn du das nicht machst, ist das okay, wenn du 2:0 führst, musst aber bis zum Ende konsequent verteidigen. Das haben wir nicht gemacht."

... : "Das kann sein. 2:0 ist irgendiwe eine gefährliche Führung, das weiß man eigentlich. Dazu spielen wir nicht gegen irgendeine Mannschaft. Da ist Qualität da. Vor Allem am Schluss in Überzahl, wo sie Modeste bringen und eine Wucht entwickeln können. Da haben wir uns selbst in die Situation gebracht. Das ist auch okay, man kann 2:1 gewinnen, dann müssen wir aber bis zum Ende verteidigen. Das haben wir nicht geschafft."

... : "Man kann es nicht in Worte fassen. Es nervt und regt uns sehr auf. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, nur die letzte Konsequenz vermissen lassen. Das passiert uns in letzter Zeit zu oft."

... : "Wenn man in die Kurve reinläuft, will man niemand unnötig provozieren. Es ist schon ein geiles Gefühl, da möchte ich nicht lügen. Für mich immer das schönste Auswärtsspiel. Eine unfassbare Stimmung - ein Kompliment an die Fans von Dortmund. Es hat mir großen Spaß gemacht, hier zu treffen."

Niklas Süle (Borussia Dortmund) ... zum Spiel: "Man darf nicht vergessen: Wir standen in der ersten Halbzeit sehr gut. Wir sind durch einen 20-Meter-Schuss in Rückstand geraten, haben kaum was zugelassen. Wir hatten vier, fünf sehr gute Chancen. Dann sind wir in die Halbzeit gegangen und haben uns gefragt, wie wir 0:1 hinten liegen können. Dass die Bayern die Qualität haben und offensiv den Schalter umlegen können - wir wussten, dass wir durch den Dreck gehen müssen, um etwas zu holen. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben."

... zum Treffer von Anthony Modeste: "Für Toni war es nicht ganz einfach, er wurde zwei Spiele nicht von Anfang an gebracht. Er hat den Anspruch hier zu spielen. Für ihn freut es mich ganz besonders. Ich kenne ihn schon länger und das hat er sich verdient."

... zu seinem Fitnesszustand: "Das Leute meinen, über meinen Fitnesszustand zu diskutieren - da ist mir relativ egal, wer das ist. Ich weiß für mich am Besten, ob ich fit bin. Wenn ich nicht fit wäre, würde der Trainer mich nicht aufstellen. Ich habe nun fünf Spiele am Stück gemacht und es glaube ich auch ganz ordentlich gemacht."

Deniz Aytekin (Schiedsrichter)... zum Spiel: "Sehr intensiv - es ist kein einfaches Spiel gewesen. Bei so vielen Zweikämpfen ist es nicht leicht, sowas im Rahmen zu halten. Im Großen und Ganzen war es okay."

... zur Frage, ob das Spiel intensiver sei als andere Bundesligaspiele: "Ich hatte das Gefühl, dass es exponiert ist und etwas Besonderes ist. Wenn zwei Topmannschaften aufeinandertreffen, geht es um viel und es gibt viele Zweikämpfe. Da wird um jeden Zentimeter gekämpft."

... zur Aussage von Julian Nagelsmann, Bellingham hätte glatt Rot sehen müssen: "Man kann es durchaus so sehen. Vom Ablauf war es so, dass die erste Gelbe Karte in einer hektischen Phase kam. Er hat eine 'Kann-Gelbe-Karte' bekommen. Keine klassische Zwingende. In der Situation war es für mich so, dadurch das der Spieler von hinten reinkam und den Kopf nach unten nimmt. Es gab den Kontakt, aber mir hat die letzte Überzeugung gefehlt, dort auf Gelb-Rot zu gehen."

... zur Frage, ob er ohne Vorstrafe das Foul mit Gelb bewertet hätte: "Das ist jetzt hypothetisch. Das kann durchaus sein, aber man muss in so einem Spiel das Gesamte sehen. Für mich war es so, dass in der Szene die letzte Überzeugung gefehlt hat, Gelb-Rot zu geben und so ein Spiel letztendlich zu entscheiden."

... zur Frage, ob ihn der Fokus auf eine Aktion ärgern würde: "Wir analysieren sowas auch. Ich kann jeden verstehen, der es anders auslegt. Das ist der Fußball, nicht alle Situationen sind schwarz oder weiß. In der Situation hat mir die letzte Überzeugung gefehlt, um auf Gelb-Rot zu gehen."

Hansi Flick (Bundestrainer) ... zur Art und Weise, wie er das Spiel verfolgt (vor dem Spiel): "Bei den beiden Mannschaften sind von der Qualität enorm gute Spieler da. Man kann das Spiel genießen und schaut, was die Spieler so machen. Es ist nicht so, dass ich mir in jedem Spiel Notizen mache. Je mehr ich draufschreibe desto weniger sehe ich vom Spiel. Wir haben eine Analyseabteilung, die sind wirklich gut. Wenn ich etwas brauche, dann setzen die mich schon in Kenntnis."

... zur WM-Chance von Niclas Füllkrug (vor dem Spiel): "Ich habe ihn Freitag gesehen. Was er macht, hat Hand und Fuß. Es ist so, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Er hat einen Lauf und macht es wirklich gut. Er gibt ein Element für unsere Mannschaft, welches wir so nicht haben. Es sind einige Spieler auf der Position, die wir in der Bundesliga haben, die wir durchaus sehen, die uns in dem 26er-Kader verstärken können."

... zur WM-Chance von Mats Hummels (vor dem Spiel): "Mats und ich sind im Austausch. Was wir sagen und erzählen bleibt unter uns und das ist auch gut so. Er weiß genau, wie ich denke und ich weiß genau, wie er denkt. Ich kann bestätigen, dass er diese Saison eine gute Form hat.

"Sky"-Experte Lothar Matthäus ... zum Spiel: "Absolut verdient - der Glaube und die Chancen waren da. Man müsste nicht bis zur 93. warten, Modeste hatte vorher schon eine hundertprozentige Chance. Der Systemwechsel und der Mut - wie die vielen Wechsel von Bayern. Auf einmal hat der BVB die Bayern zu Fehlern gezwungen. Ab der 75. Minute haben sie das gemacht. Vorher konnten die Bayern das Tempo rausnehmen und das Spiel bestimmen."

... zum Tritt von Jude Bellingham gegen Alphonso Davies: "Ich brauche da gar nicht zu diskutieren. Das ist eine zweite Gelbe Karte und damit Gelb-Rot. Egal, ob später der Schiedsrichter an den Tisch kommt und sagt, dass der Kopf ein wenig unten war. Der Kopf hat nach unten genickt, war aber nicht unten. Der Fuß war im Gesicht von Davies und da oben hat der Fuß nichts zu suchen. Keine Absicht, aber dennoch ein Foul, das mit Gelb geahndet werden muss."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Für uns war es in dieser Situation wichtig, von Anfang an Intensität und Mentalität auf den Platz zu bringen. Die Botschaft an die Mannschaft war heute, dass wir die Zuschauer mitnehmen, dass jeder sieht, dass wir daran glauben, in der Liga bleiben zu können. Und das haben wir heute geschafft. Es war ein klasse Spiel von uns und ein verdienter Sieg."

Anthony Losilla (Kapitän VfL Bochum) zum Spiel: "Die haben keine Lösungen gefunden. Wir waren unangenehm für die. Da wollten wir hin und das hat geklappt."

Philipp Hofmann (Torschütze VfL Bochum) zum Spiel: "Wir waren von Anfang an giftig in den Zweikämpfen. Es war ein richtig gutes Spiel - von der Körpersprache, es hat alles gestimmt. Viele Chancen haben wir auch nicht benötigt und das war einfach der Schlüssel."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es ist eine sehr bittere Niederlage für uns, für die ich zu hundert Prozent die Verantwortung übernehme. Es war meine Aufstellung, meine Systemumstellung. Es hat vieles nicht funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Deswegen ist es eine sehr bittere, aber verdiente Niederlage."

Markus Krösche (Vorstand Sport Eintracht Frankfurt) zur Frage, was der VfL besser gemacht habe: "Alles. Von der Einstellung über die Zweikampfhärte und auch den fußballerischen Fertigkeiten. Wir waren nicht gut und nicht da. Wir hatten einige Möglichkeiten. Allerdings waren wir nicht gut genug und einfach schlecht. So eine Leistung dürfen wir nicht abrufen."

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt) zum Spiel: "Es ist nicht einfach, den Schalter umzulegen. Das kriegt man auf dem Spielfeld schwer hin. Wir haben uns viel vorgenommen und wieder vieles nicht so umgesetzt, wie wir es wollten."



Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir sind zufrieden. Wir hatten nicht viel Zeit, aber die Spieler haben gemerkt, wie wir spielen wollen. Es war eine komplette Leistung - offensiv und defensiv. Mittwoch ist das nächste wichtige Spiel gegen Porto und es gibt auch noch einiges zu verbessern."

Simon Rolfes (Geschäftsführer Sport Bayer 04 Leverkusen) zu Alonso: "Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Das wissen die Spieler. Sie wissen nicht nur, was er gewonnen hat, sondern auch, dass er fachlich richtig was draufhat und die Leidenschaft für den Job hat. Das war schon sehr gut."

Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) zum Spiel: "Wir haben vier Tore geschossen, in der ersten Halbzeit hätten wir sogar noch das eine oder andere Tor mehr schießen können. Das war verbessert. Wir hatten die Kontrolle im Spiel, eine bessere Zuordnung für den Raum und die Räume, die Schalke uns gegeben hat, gut bespielt."

Lukas Hradecky (Torwart & Kapitän Bayer 04 Leverkusen) zum ersten Spiel unter Alonso: "Wir kennen das aus der Fußballwelt: Das erste Spiel mit einem neuen Trainer ist immer gut. Es gilt, immer weiterzumachen. Es ist ein frischer Wind - fußballerisch war es noch nicht perfekt. Wir haben zwar die Tore gemacht, es ist ausbaufähig, aber ein Schritt in die richtige Richtung."

Frank Kramer (Trainer Schalke 04): "Wir waren heute die klar unterlegene Mannschaft. Wir konnten das Tempo von Bayer nicht verteidigen und nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Es gilt, das klar und deutlich zu analysieren und es im nächsten Spiel besser zu machen."

Simon Terodde (Kapitän FC Schalke 04) zum Spiel: "Ich weiß nicht, wie es auf dem Fernsehgerät ausgesehen hat - ich hatte die ersten 30 Minuten ein gutes Gefühl. Dann haben wir bis zur Halbzeit drum gebettelt und das darf uns nicht passieren. Zwangsläufig fängst du dir ein Gegentor. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt, das Spiel beruhigt, aber selbst kein Tor mehr gemacht und mussten am Ende das 0:4 schlucken."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Es war positiv, dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind, wir haben nicht alles über Bord geworfen, da ist die Mannschaft gefestigt, das war richtig gut, wie wir in der zweiten Halbzeit zurückgefightet haben. Wir sind zufrieden mit dem Punkt, es ging darum, weiter erfolgreich zu sein. Wir hätten gerne gewonnen, aber es ist ein gerechtes Ergebnis."

Stefan Reuter (Geschäftsführer Sport FC Augsburg) zur Frage, ob er Kovacs Kritik verstehen könnte: "Nein, sonst können wir jede Regelschulung vor der Saison lassen. Wenn ich in die gegnerische Coachingzone reinmarschiere und wir beide dafür Gelb kriegen. Ich habe gefragt, wo ich sonst hätte hinlaufen sollen."

Jeffrey Gouweleeuw (Kapitän FC Augsburg) ... zur Frage, was zum Sieg gefehlt habe: "Ein Tor. Wir haben es gut gemacht, sind auch gut gestartet. Die ersten 20 Minuten waren richtig gut. Ein Moment, wo wir nicht richtig stehen, und sie machen sofort das Tor. Das hat uns wehgetan. Wir hätten es eigentlich verdient, zu gewinnen."

... zu seinem Disput mit Paulo Otavio: "Ich halte ihn von hinten, aber meiner Meinung nach ist es kein Rot."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben ein sehr intensives Fußballspiel gesehen. Unter dem Strich ist das Ergebnis okay. Das muss man so mitnehmen, mit der Art und Weise bin ich zufrieden."

... zu seiner Diskussion mit Reuter: "Dann springt die gesamte Bank auf. Wenn der Trainer das macht, ist es in Ordnung. Ich kenne den Stefan und er ist immer dabei. Ich habe ihm gesagt, dass er immer Unruhe reinbringt oder derjenige ist, der mit dabei ist. Dann haben wir beide Gelb gesehen und sind auseinandergegangen."

Koen Casteels (Torwart VfL Wolfsburg) zum Disput zwischen Paulo Otavio und Gouweleeuw: "Ich sehe die Szene zum ersten Mal, aber das, was an seinem Hals zu sehen ist, hat nichts mit Fußball zu tun. Das Spiel war unterbrochen. Wenn man einen Videobeweis hat, könnte man durchaus eine Rote Karte geben. Das hat nichts mit Fußball zu tun."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. Die letzten 30 Minuten in Hälfte eins haben wir dann gut gespielt, viele Aktionen am Ball gehabt, wenn auch nicht richtig viele gefährliche Torchancen gehabt. Ich war zufrieden. Wir wollten so weiterspielen, aber es ging einfach nicht, Leipzig war einfach besser. Es ist dann auch körperlich und mental schwieriger. Wir haben einen guten Torhüter gehabt, der uns im Spiel hält. Wir freuen uns am Ende über den Punkt."

Alexander Hack (1. FSV Mainz 05): "Wir wussten, was auf uns zukommt. Es ist eine super Mannschaft, das sieht man Woche für Woche. Sie spielen Champions League und haben eine brutale Qualität auf dem Platz. Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht, außer dem Pfostenschuss hat Leipzig in der ersten Halbzeit nichts. Das ist wie wir Leipzig bespielen wollten. So hat sich Leipzig schwergetan. Leider haben wir es in der zweiten Halbzeit nicht voll durchgezogen und so haben wir nur Unentschieden gespielt."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Klar hätten wir gerne gewonnen, aber ich glaube in der Summe ist es ein verdienter Punkt für beide Seiten. Wir kamen gut rein und hätten führen müssen, haben uns dann aber das Spiel aus den Händen nehmen lassen. Mainz war dann stark. Wir haben uns zur Halbzeit nochmal geschüttelt und eine gute zweite Hälfte gespielt und ein schönes Tor geschossen. Am Ende steht ein Punkt, den wir mitnehmen."

Marcel Halstenberg (RB Leipzig) zum Spiel: "In der Kabine haben wir uns nochmal zusammengerissen, wollten in der zweiten Halbzeit wieder beginnen, wo wir angefangen haben. Wir sind dann gut rausgekommen, haben ständig Druck gemacht. Dann haben wir hinten raus das 1:1 gemacht. Klar können wir sagen, dass wir einen Punkt mitnehmen. Wir wollten das Spiel allerdings gewinnen, das hat man am Ende gesehen. Dann hatten wir das Quäntchen Glück nicht."

André Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Mit der Leistung bin ich eigentlich sehr glücklich. Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt. Wir haben aber zwei, drei Fehler gemacht. Wir hatten genug Chancen, um Tore zu schießen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Es war schwierig. Wir hatten große Probleme und haben einige Chancen zugelassen. Wir hatten haarsträubende Fehler bei eigenem Ballbesitz. Es ist klar, dass wir nicht über Wasser laufen können. Wir müssen uns alles hart erarbeiten. Wir hatten aber eine gewisse mentale Stabilität."