"Trainertalent" Nagelsmann reagiert auf Rummenigge-Kritik

Julian Nagelsmann konnte mit dem FC Bayern nicht gegen den BVB gewinnen

Im Topspiel des Bundesliga-Samstags konnte der FC Bayern einen 2:0-Vorsprung gegen Borussia Dortmund nicht über die Zeit bringen. BVB-Angreifer Anthony Modeste erzielte Sekunden vor dem Abpfiff den Ausgleich, sorgte für schwarz-gelben Jubel und Frust bei den Münchnern. Bei Bayern-Coach Julian Nagelsmann schien die schlechte Stimmung aber nicht nur vom späten Remis herzurühren.

Als der 35-Jährige nach der Partie von "Sky" mit einer Aussage des langjährigen Bayern-Bosses Karl-Heinz Rummenigge konfrontiert wurde, konnte Nagelsmann seinen Unmut kaum verbergen.

"Das sagen alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge. In meinen Augen sagen es zu viele", reagierte Nagelsmann. Gegenüber "BR 24 Sport" hatte Rummenigge zuletzt geurteilt: "Ich glaube, dass er ein großes Trainertalent ist. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist ein sehr junger Trainer, der natürlich auch noch seine Erfahrungen machen muss."

Worte, die Nagelsmann offenbar eher sauer aufgestoßen sind: "Ich bin ein Trainertalent, da bin ich auch stolz drauf. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, den Rest bewerten andere", so Nagelsmann sichtlich eingeschnappt. Während "Trainertalent" bei Rummenigge darauf verweist, dass Nagelsmann noch einiges lernen müsse, schwingt beim Übungsleiter selbst nicht Negatives mit.

Tatsache ist allerdings, dass Nagelsmann in seiner zweiten Spielzeit als Bayern-Trainer einen sehr durchwachsenen Start hingelegt hat. In der Champions League glänzten die Münchner zwar, in der Liga stehen aber bereits fünf sieglose Spiele (vier Remis, eine Niederlage) zu Buche. Vier sieglose Partien in Serie markierten sogar eine beinahe historisch schlechte Ausbeute. Dass die Tabellenspitze noch längst nicht enteilt ist, ist der ebenfalls wackligen Konkurrenz zu verdanken.

Bayern-Boss erhöht den Druck

Dass das Nervenkostüm an der Säbener Straße langsam dünner wird, untermauert die Reaktion von Vorstandschef Oliver Kahn nach der Partie am Samstag. "Wir müssen jetzt schnell in die Puschen kommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Mannschaften über uns immer unentschieden spielen oder verlieren", wetterte der einstige Torwart-Titan.

Nagelsmann dürfte aber dennoch noch nicht zur Disposition stehen. Immerhin zahlten die Münchner angeblich die Rekordablöse von 20 bis 25 Millionen Euro, um Nagelsmann 2021 von RB Leipzig loszueisen.

Die Bezeichnung "Talent" dürfte den Überflieger der Szene außerdem auch noch etwas begleiten. Immerhin übernahm Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim bereits mit 28 Jahren seinen ersten Job als hauptverantwortlicher Bundesliga-Trainer und hatte von Anfang an großen Erfolg.