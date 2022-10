Rummenigge legt nach: Nagelsmann ist "noch kein Klopp"

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Karl-Heinz Rummenigge bezog nach dem 2:2 zwischen dem BVB und dem FC Bayern Stellung

Das 2:2 im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern hatte am Samstagabend einiges zu bieten. Am Tag nach der aufreibenden Partie meldete sich nun Bayern-Ikone Karl-Heinz Rummenigge zu Wort.

"Grundsätzlich muss man sagen, wenn du 2:0 führst und du hast Chancen, das 3:0 und vielleicht das 4:0 zu machen, dann ist das schon eine große Enttäuschung. Bis heute Abend hättest du Tabellenführer sein können, das ist ja der Minimalanspruch der Bayern", kommentierte Rummenigge den Spielverlauf gegenüber der "Bild".

Doch der langjährige Münchner Vorstandsboss fügte auch an: "Auf der anderen Seite geht es auch darum, wie du Fußball spielst. Die letzten drei Spiele waren eine gute Vorbereitung auf den Gipfel und dort waren sie ja auch bis auf die letzten 20 Minuten dominant und überlegen. Ich würde nicht von einer Krise sprechen, sondern lediglich von einer Ergebniskrise."

Während sich der FC Bayern in der Champions League in einer starken Gruppe bislang nicht einmal im Ansatz eine Blöße gibt, stehen in der Liga nach neun Spieltagen nur vier Siege, vier Remis und eine Niederlage zu Buche. Zu wenig für die Ansprüche des deutschen Rekordmeisters.

Dass es erneut nicht zu einem Dreier reichte, geht laut Rummenigge auch auf das Konto der Dortmunder Südtribüne. Die "Gelbe Wand" sei schlicht "mächtig, das macht ungeheuer viel Druck", zeigte sich Rummenigge beindruckt. Auch den umstrittenen Umstand, dass Schiedsrichter Deniz Aytekin darauf verzichtete BVB-Star Jude Bellingham kurz vor der Pause nach einem unglücklichen Tritt ins Gesicht von Bayerns Alphonso Davies vom Platz zu stellen, liegt laut Rummenigge an den BVB-Fans.

Nagelsmanns "Fehler" beim FC Bayern sind "ok"

"Regelgerecht hätte man Gelb-Rot geben können, Rot wäre zu viel gewesen. Bellingham wollte nicht den Kopf von Davies treffen, sondern nur den Ball. [...]. Ich kann aber auch den Schiri verstehen, weil durch einen Platzverweis hätte er das Stadion natürlich noch mehr zum Kochen gebracht. Die Fans will man als Schiri dann auch nicht gegen sich haben wollen", mutmaßte Rummenigge.

Weiterhin bezog der 67-Jährige Stellung zur zuletzt von ihm getätigten Aussage, Coach Julian Nagelsmann sei ein "Trainer-Talent", müsse aber noch einiges lernen, auf welche Nagelsmann am Samstag eher patzig reagierte.

"Ich habe es nicht kritisch gesehen, dass Nagelsmann als Talent bezeichnet wird. Er wird mit dem Druck in München umgehen müssen, auch lernen müssen, aber das ist ok. [...] Mit 35 Jahren ist es völlig ok, dass man noch Fehler macht. Er ist halt noch kein Jürgen Klopp oder Louis van Gaal, aber das ist ok. Er wird sich prächtig entwickeln, da bin ich mir sicher", so Rummenigge.