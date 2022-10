Union landet nächsten Coup - Tabellenführung ausgebaut

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Paul Jaeckel erzielte das Goldene Tor für die Eisernen

Union Berlin hat mit mühsam erkämpften Sieg beim VfB Stuttgart die Tabellenführung ausgebaut. Für VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo wird die Luft immer dünner.

Urs Fischer atmete tief durch und klatschte erleichtert mit seinen Spielern ab, die mitgereisten Fans sangen euphorisch: "Deutscher Meister wird nur der FCU". Nach einem harten Stück Arbeit hat Union Berlin die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut und die Krise des weiter sieglosen VfB Stuttgart verschärft.

Das Überraschungsteam von Trainer Fischer gewann zum Abschluss des neunten Spieltags mit 1:0 (0:0) bei den Schwaben und geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger SC Freiburg ins Top-Duell mit Borussia Dortmund am nächsten Sonntag.

"Es war ein glücklicher Sieg für uns. Wir wollten aus einer guten Kompaktheit agieren und dann irgendwie das Tor machen. Das ist uns gelungen", sagte Unions Rani Khedira bei "DAZN": "Wir haben kein schönes Spiel gesehen, man hat uns die Müdigkeit angemerkt."

Jaeckel trifft in der Schlussviertelstunde für Union

Paul Jaeckel (76.) traf für die Gäste, die sich gegen den VfB aber durchaus schwer taten. Die Schwaben zeigten eine ansprechende Leistung und hielten über die gesamte Spielzeit dagegen. Dennoch verabschiedeten die frustrierten Fans ihre Mannschaft mit lauten Pfiffen. Mit nur fünf Punkten steht der VfB weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz, für Trainer Pellegrino Matarazzo wird die Luft vor dem Kellerduell mit Liga-Schlusslicht VfL Bochum am kommenden Samstag immer dünner. Dort wird Stürmer Serhou Guirassy fehlen, der in der 83. Minute Gelb-Rot sah.

"Wir haben gut begonnen, hatten die besseren Chancen und waren dominanter", sagte Stuttgarts Sportchef Sven Mislintat: "Leider haben wir dann den Gegentreffer nach einem Standard bekommen. Die Fans dürfen ihren Frust natürlich rauslassen."

Union war zu Beginn durchaus bemüht, Fischers Vorgabe mit hohem Pressing umzusetzen, überließ dann aber bereits früh in der Partie dem VfB den Ball. Auch den Schwaben gelang es kaum, sich gegen die defensivstarken Gäste namhafte Chancen aus dem Spiel zu erarbeiten. Stattdessen verließ man sich auf Standardsituation - und das machte sich beinahe bezahlt.

Rönnow rettet Union mehrere Male

Erst scheiterte Dan-Axel Zagadou (14.) nach einer Freistoß-Flanke von Hiroki Ito am stark reagierenden Frederik Rönnow im Berliner Tor, knapp zehn Minuten später versuchte es Ito (25.) dann selbst aus der Distanz - wieder war Rönnow zur Stelle. Union konzentrierte sich in dieser Phase darauf, nach eigenem Ballgewinn schnell in die Spitze zu spielen, scheiterte jedoch immer wieder am guten Stuttgarter Stellungsspiel.

Stattdessen blieben die Schwaben am Drücker und kamen durch Guirassy (34.) auch zu ihrer ersten großen Chance aus dem Spiel heraus. Der Stürmer kam nach einer Hereingabe von Tiago Tomas mit dem Kopf an den Ball und verfehlte das gegnerische Tor nur um Zentimeter. Erst kurz vor der Pause verzeichnete dann auch Union durch Jaeckel (45.) seinen ersten gefährlichen Abschluss.

Nach der Pause intensivierten die Berliner ihre Offensivbemühungen, dem Spiel des VfB tat dies jedoch keinen Abbruch. Die Schwaben kamen unter der lauten Unterstützung der 43.250 Fans in der Stuttgarter Arena zu weiteren Chancen, verpassten es jedoch, sich für ihre kämpferische Leistung zu belohnen. Dann traf Jaeckel für Union.