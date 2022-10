Darum blieb Hummels gegen Bayern in der Kabine

IMAGO/Joachim Bywaletz

Mats Hummels feierte gegen den FC Bayern sein Comeback

Mats Hummels feierte für Borussia Dortmund im Schlager gegen den FC Bayern (2:2) sein Comeback. Doch der Innenverteidiger musste schon in der Halbzeit wieder ausgewechselt werden. Ist ein Einsatz in der Champions League gegen den FC Sevilla in Gefahr?

Nach überstandener Erkältung und einer guten Trainingseinheit hatte sich BVB-Abwehrchef Mats Hummels pünktlich zum Spitzenspiel gegen seinen Ex-Klub FC Bayern München wieder zurückgemeldet. Gemeinsam mit Nico Schlotterbeck bildete er das Innenverteidiger-Duo, Niklas Süle rückte durch den kurzfristigen Ausfall von Thomas Meunier auf die Rechtsverteidigerposition.

Doch nach 45 Minuten war schon wieder Schluss für Hummels, für den zweiten Durchgang kam der ebenfalls wieder genesene Marius Wolf aufs Feld. Dadurch bildete Süle den zentralen Abwehr-Verband mit Schlotterbeck im zweiten Durchgang.

Grund für die Auswechslung waren Kreislaufbeschwerden, wie sein Trainer Edin Terzic nach Schlusspfiff angab. "Am Ende ging es ihm schon wieder deutlich besser. Er saß wieder auf der Bank und hat sich mit den Jungs gefreut", so der Coach bei "Sky".

Hummels meldete sich indes am Abend bei Instagram zu Wort. "Mir geht's auch wieder besser. Ich wollte unbedingt dabei sein nach zwei Spielen Pause, für mehr als eine Halbzeit hat es aber sehr deutlich noch nicht gereicht", schrieb der 33-Jährige, versehen mit einem Lach-Smiley.

Kobel zurück im Tor, Reus fehlt dem BVB weiterhin

Mit dem Spielverlauf gab er sich äußerst zufrieden, hatte der BVB dem FC Bayern doch den Sieg mit der letzten Spielsekunde entrissen: "Wahnsinnsemotionen am Ende und ein hart erkämpfter Punkt, den wir uns verdient haben."

Nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" wird Mats Hummels zwar am kommenden Dienstag beim Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla sicher im Kader stehen, aus Belastungsgründen dürfte er jedoch wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Von dort aus dürfte nach Angaben der Regionalzeitung Stammkraft Gregor Kobel zurück ins Dortmunder Tor wandern. Der Schlussmann stand am Sonntag im Ersatzspielertraining wieder auf dem Feld. Noch nicht wieder dabei war Marco Reus, der sich in der vergangenen Woche einen Infekt eingefangen hatte und daher wohl auch gegen die Spanier ausfällt.