Langer Ausfall von Kölns Ljubicic befürchtet

Ljubicic (l.) musste im Derby verletzt raus

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln muss wohl lange auf Dejan Ljubicic verzichten.

Der Mittelfeldspieler war am Sonntag bei der 2:5-Niederlage im Derby bei Borussia Mönchengladbach mit einer Knieverletzung vor der Pause ausgewechselt worden. "Er wird längerfristig ausfallen. Wir wissen nicht, ob drei Wochen oder noch länger. Das tut uns weh", sagte Baumgart.

Ljubicic hatte sich die Verletzung bei einem Zweikampf mit Ramy Bensebaini zugezogen - für Baumgart ein rotwürdiges Foul. "Wenn man in der Zeitlupe sieht, dass er am Knöchel und am Knie getroffen wird - da ist mir Gelb zu wenig", sagte der FC-Trainer.