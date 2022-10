Effenberg contra Nagelsmann: "Dann musst du auch zuhören"

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Stefan Effenberg äußerte sich zum 2:2 des FC Bayern beim BVB

Julian Nagelsmann hat mit seinem FC Bayern in der bisherigen Bundesliga-Spielzeit nur vier von neun Spielen gewinnen können, rangiert damit nur auf Platz drei. Der Cheftrainer der Münchner reagierte zuletzt vermehrt empfindlich auf kritische Nachfragen an seiner Arbeit beziehungsweise dem Auftreten der Mannschaft, was ihm wiederum negative Reaktionen einbrachte.

Auch nach dem späten 2:2-Unentschieden am Samstagabend gegen den BVB kamen wurden die kritischen Stimmen erneut lauter, die Nagelsmann eine gewisse Dünnhäutigkeit bei Nachfragen zu seiner Trainingsarbeit und seinem In-Game-Coaching unterstellen.

Auch Bayerns ehemaliger Kapitän und Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg blies am Sonntag in das gleiche Horn.

"Er muss sich das auch mal zu Herzen nehmen – das ist eben Bayern München, eine andere Liga auch in der Außendarstellung. Er muss auch mal lernen, gewisse Dinge umzusetzen, die man ihm aus Erfahrung sagt", meinte Effenberg in seiner Kolumne bei "Sport1".

"Wenn also Rummenigge oder früher Hoeneß und Beckenbauer dir was sagt, dann musst du auch zuhören – das ist ja nicht böse gemeint", fügte der 54-Jährige hinzu.

Vor allem die Aussagen des langjährigen Bayern-Bosses Karl-Heinz Rummenigge sorgten zuletzt für Gesprächsstoff, nachdem dieser den 35-Jährigen als "Trainertalent" bezeichnet hatte.

Effenberg geht nun davon aus, dass die Verantwortlichen beim FC Bayern um Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic das direkte Gespräch mit ihrem Cheftrainer suchen werden "und ihm Hinweise an die Hand geben".

"Wenn das keine Wirkung erzielt, dann muss man auch mal etwas nach Außen sagen", so Effenberg weiter.

Schon nach der 0:1-Auswärtsniederlage beim FC Augsburg zwei Spieltage zuvor hatte es Kontroversen um die schmallippigen Antworten von Julian Nagelsmann auf der anschließenden Pressekonferenz gegeben.