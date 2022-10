Bewerbung beim FC Bayern? Ter Stegen jagt Barca-Rekord

IMAGO/Gerard Franco

Ter Stegen in Action und mittendrin: Bald auch beim FC Bayern?

Seit Jahren zeigt Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona herausragende Leistungen. Nun jagt der jüngst beim FC Bayern gehandelte Keeper einen vereinsinternen Rekord.

Gut, besser, ter Stegen! Der FC Barcelona kann sich als Spitzenreiter von LaLiga in den letzten Wochen ganz besonders auf den deutschen Torwart verlassen, der bereits seit acht Jahren im Verein ist. Ohne den 30-Jährigen würden die Katalanen aktuell wohl nicht von der Spitze grüßen. Siebenmal blieb ter Stegen in den bisherigen acht Liga-Partien ohne Gegentor, die letzten sechs Spiele sogar in Folge (rechnet man die beiden Champions-League-Partien hinzu, sind es sogar acht).

Damit ist der Torhüter nicht mehr weit vom Vereinsrekord entfernt, den Claudio Bravo zu Beginn der Saison 2014 aufstellte, als dieser - bereits mit ter Stegen als Zuschauer auf der Bank - in acht LaLiga-Partien in Folge keinen Treffer kassierte.

Die Top-Form des 30-Jährigen kann auch als kleine Bewerbung für den FC Bayern verstanden werden, der ter Stegen laut spanischen Medienberichten als "vorrangiges Ziel" für die Nachfolge von Manuel Neuer ab 2024 ausgemacht haben soll.

Damit dieses Vorhaben zum Erfolg wird, sollen die Münchner bereit sein, "viel Geld" zu investieren, behauptete "El Nacional" zuletzt, ohne allerdings konkrete Zahlen zu nennen. Dass dies angesichts der starken Leistungen und der Vertragslaufzeit des Keepers (bis 2025) nötig sein wird, liegt auf der Hand.

Ob Barca ter Stegen allerdings überhaupt abgeben würde, ist offen.

Xavi: Ter Stegen "auf außergewöhnlichem Niveau"

Derzeit ist ein Transfer aber noch überhaupt kein Thema. Barca-Coach Xavi lobte nach dem knappen 1:0-Erfolg am Wochenende gegen Celta Vigo lieber die Leistungen des Deutschen.

"Vor zwei Wochen habt ihr gesagt, dass wir von (Robert) Lewandowski abhängen, heute ist es ter Stegen, nächste Woche ist es Pedri. Aber das ist okay, dafür sind es Spieler von Barça, sie haben ein hohes Niveau und Marc ist auf einem außergewöhnlichen Niveau", sagte der Trainer.

Die Zu-Null-Serie sei aber auch ein Verdienst des Teams. "Wir haben jetzt sieben Spiele nicht verloren [in LaLiga], fast nie ein Gegentor bekommen. Das ist sehr positiv, aber wir müssen auch sehr selbstkritisch sein und uns verbessern. Bis wir nicht exzellent sind, müssen wir mithalten", so der 42-Jährige, der mit seinem Team am kommenden Spieltag auf Real Madrid trifft.