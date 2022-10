Lewandowski-"Flaute" wird bei Barca zum Thema

IMAGO/Marc Graupera Aloma

Robert Lewandowski traf am Wochenende nicht für Barca

Nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona startete Robert Lewandowski zunächst in furioser Manier durch. Nun steckt der Angreifer allerdings in seiner ersten kleineren Krise. Bei Barca bleibt man allerdings noch ruhig.

Eigentlich lief am Wochenende für den FC Barcelona alles nach Plan. Gegen Celta Vigo feierte die Xavi-Elf einen 1:0-Heimsieg und blieb damit Tabellenführer der spanischen Primera División.

Ausgerechnet Robert Lewandowski, der zum Saisonstart noch nach Belieben getroffen hatte, bereitet aber zunehmend Sorgen. Gegen den Außenseiter aus Galizien blieb der 34-Jährige nämlich erneut ohne Treffer.

Nach der Nullnummer bei Inter Mailand in der Champions League war es das zweite Spiel in Folge ohne Tor des Angreifers. Dies hatte es für ihn im Barca-Trikot bislang nicht gegeben.

Die spanische "AS" wunderte sich schon über die Minikrise. Torlose Spiele des Stareinkaufs seien etwas, "das wir in dieser Gegend nicht gewohnt sind", schrieb das Blatt.

FC Barcelona muss in der Champions League liefern

Noch härter fiel das Urteil des Portals "Barcawelt" aus, das den Mittelstürmer in seiner Einzelkritik für das Spiel gegen Celta Vigo sogar als Totalausfall abstempelte und ihm die schlechteste Note gab.

Doch obwohl Barca in der Königsklasse mit dem Rücken zur Wand steht und einen Lewandowski in Topform braucht, blieb Xavi nach dem jüngsten Auftritt noch gelassen.

Er wolle seinen Neuner nicht nur an Toren messen, betonte der Coach der Katalanen. "Ich glaube, er war gut im Spiel, er hat sich angeboten. In der zweiten Hälfte hat er sich sicherlich auch nicht so wohl gefühlt, aber das gilt für das gesamte Team. Er hat ein gutes Spiel gemacht, unabhängig davon, ob er getroffen hat oder nicht. Er hilft dem Team in anderen Aspekten", führte der einstigen Mittelfeldspieler aus.

Tatsächlich kann Lewandowski trotz der kleinen Flaute noch immer eine der besten Torquoten auf dem Kontinent vorweisen. Mit neun Treffern in acht Ligaspielen blickt er auf eine starke Bilanz. Nur Erling Haaland traf bei Manchester City noch öfter.